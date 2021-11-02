الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء مع انتظار قرارات للسياسة النقدية

توقعات بالكشف عن بدء خفض مشتريات الأصول هذا العام

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، مع انتظار قرارات للسياسة النقدية ووسط استمرار نتائج أعمال الشركات.

قرارات للسياسة النقدية

ويهتم المستثمرون باجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر إعلان نتائجه غدًا الأربعاء، مع توقعات بالكشف عن بدء خفض مشتريات الأصول، هذا العام، بالإضافة إلى قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا؛ والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل.

وهبط سهم “بي بي” بنحو 2.3% في بورصة لندن، رغم أن الشركة أعلنت تسجيل أرباح معدلة بقيمة 3.3 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر.

كما ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي، في ختام التعاملات، بنسبة 0.1%، أو 0.7 نقطة ليغلق عند 479.5 نقطة.

وبينما تراجع “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (-13 نقطة) عند 7274 نقطة.

وارتفع “داكس” الألماني بنحو 0.9% (+148 نقطة) مسجلًا 15.954 ألف نقطة.

وصعد “كاك” الفرنسي 0.5% (+33 نقطة) إلى 6927 نقطة.