الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء مدفوعة بمكاسب قطاعي السلع والسيارات

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية، مدفوعة بمكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع وشركات صناعة السيارات بعد أن خففت الصين من إجراءات الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بينما ينتظر المستثمرون خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في وقت لاحق من اليوم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية على مستوى القارة بنسبة 0.9% حتى الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، مواصلًا ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي وسط تراجع المخاوف بشأن تحركات قوية في سياسة البنك المركزي لترويض التضخم.

ارتفعت الأسهم الأوروبية للنفط والغازوالتعدينبنسبة 1.9% و 3.2% على التوالي، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية على أمل زيادة الطلب من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن.

كريستين لاجارد تؤكد استعداد المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بوتيرة أسرع إذا لزم الأمر

قللت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء من المخاوف بشأن الركود في منطقة اليورو، قائلة إن فريقها مستعد لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع – إذا لزم الأمر – إذا استمر التضخم في الارتفاع، وفقًا لـ CNBC.

يجتمع مسؤولو البنك المركزي في البرتغال لحضور مؤتمرهم السنوي، مع التركيز على ارتفاع أسعار المستهلكين، من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو معدل تضخم رئيسي بنسبة 6.8% هذا العام أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

يأتي هذا في وقت يقوم فيه الاقتصاديون بتقييم ما إذا كانت منطقة اليورو ستنجو من الركود هذا العام أم لا، شهدت المنطقة تدهورًا في مستويات النمو وسط أزمة طاقة وعقوبات على روسيا وانعدام الأمن الغذائي، على سبيل المثال لا الحصر.

وقالت كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء في منتدى سينترا: «لقد قمنا بتعديل توقعاتنا للنمو في العامين المقبلين إلى الأسفل بشكل ملحوظ»، «لكننا ما زلنا نتوقع معدلات نمو إيجابية بسبب الاحتياطيات المحلية ضد فقدان زخم النمو».

عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا طارئًا في وقت سابق من هذا الشهر للإعلان عن أداة جديدة تهدف إلى معالجة مخاطر التجزئة في منطقة اليورو، ومع ذلك فقد تركت لدى اللاعبين في السوق أسئلة حول توقيت وحجم الآلية.