الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء في التعاملات الصباحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بداية صعبة للأسبوع حيث أثرت المخاوف بشأن أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق والركود على الرغبة في المخاطرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600 ” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.5 % بعد لحظات من بدء التداول، ويتجه للتعافي من خسارة 0.6 % في الجلسة السابقة على خلفية أنباء عن وقف روسيا ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا.

وقفز المؤشر داكس الألماني 0.7 % بعد انخفاضه بأكثر من 2 % يوم الاثنين.

كما تابع المستثمرون عن كثب التطورات حول توقف ضخ الغاز في خط أنابيب نورد ستريم، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات في الشتاء بالمنطقة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية، فيتالي ماركيلوف، لرويترز إن خط نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا لن يستأنف الشحنات إلى أن تُصلح شركة سيمنس للطاقة معدات معطلة.

وقفز سهم سيمنس 3.1 % بعد أن قالت الشركة في مطلع الأسبوع إنه لم يتم تفويضها لتنفيذ أعمال الإصلاح.