الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء بقيادة الأسهم الألمانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع مارس بقيادة الأسهم الألمانية كما انتعشت أسهم السيارات بدعم من المحفزات.

وحققت شركة لوفتهانزا مكاسب بعد موافقة مجلس إدارتها على خطة إنقاذ حكومية.

وصعد مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.4% محققا مستويات لم يصل إليها منذ 9 مارس الماضي.

الأسهم الألمانية ترتفع

وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 3.2% ليصل إلى اعلى مستوياته منذ 5 مارس الماضي.

وارتفعت أسهم شركة فولكس فاجن ودايملر وبي.أم.دبليو بنسب تتراوح بين 5.9% و 9%.

وذلك بعد تقرير نشرته وكالة رويترز الأحد أشار إلى أن وزارة الاقتصاد الألمانية اقترحت خطة بقيمة 5 مليار يورو لدعم مبيعات السيارات.

وقفز مؤشر السيارات وقطع الغيار في أوروبا بنسبة 4.9%.

وصعدت أسهم شركات التأمين والعقارات والبنوك بنسب تتراوح بين 2.5% و 3%.

وصعدت أسهم شركة لوفتهانزا بنسبة 6.3% بعد موافقة مجلسها الإشرافي على خطة إنقاذ حكومية بقيمة 9 مليار يورو.

ومن المتوقع أن يطرح القادة الألمان حزمة محفزات بقيم تتراوح بين 75 مليار و 80 مليار يورو لدعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

وتشير البيانات الصادرة الثلاثاء إلى اتجاه الشركات الصناعية الأوروبية للتعافي وسط اتجاه العالم لتخفيف القيود.

وتتجه الأنظار صوب اجتماع البنك المركزي الأوروبي المزمع انعقاده أواخر الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع اتخاذ واضعي السياسات قرارا بزيادة مشتريات السندات.

وقفز سهم شركة تي.اف.أي الفرنسية الخاصة للقنوات التليفزيونية بنسبة 7.8% بعد أن أعلنت تدشين قناة رياضية جديدة.

