الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء بقيادة شركات السفر والترفيه

لم تطرأ زيادة ملموسة في إصابات كوفيد-19 بعد تخفيف الإغلاقات العامة

صعدت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها خلال 11 أسبوعيا بقيادة أسهم شركات السفر والترفيه التي انتعشت بدعم من آمال انتعاش السياحة.

ويأتي وسط إقبال دول العالم على إعادة فتح الأعمال بعد إغلاقات استمرت عدة أشهر.

وصعد مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% ليصل إلى أعلى مستوياته عند الإغلاق منذ 9 مارس.

صعود شركات السفر والترفيه

وقفز مؤشر قطاع السفر في أوروبا بنسبة 6.9% بعد تقارير أشارت إلى أن إسبانيا وألمانيا يتجهان تخفيف قيود السفر.

ومقابل هذا، لم تطرأ زيادة ملموسة في الإصابات بعد تخفيف الإغلاقات العامة.

وقفزت أسهم شركة IAG المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية بنسبة 22.5%.

وصعدت أسهم شركة إيزي جيت منخفضة التكلفة بنسبة 19%، وصعدت أسهم شركات الطيران المقيدة في بريطانيا بنسبة 52%.

وواصلت شركة لوفتهانزا الألمانية مكاسبها بعد أن ضخت الحكومة دعم بقيمة 9 مليارات يورو أمس الإثنين.

صعود مؤشر فاينانشال تايمز

وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 1.2% بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ستعيد فتح آلاف المحلات والمتاجر والمراكز التجارية الشهر القادم.

وارتفعت أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 6.5% صعودا من المستويات القياسية المتدنية.

وارتفعت أسهم السيارات وشركات التأمين بنسبة 3% لكلا منهما.

وقفز مؤشر ستوكس 600 بنسبة 30% صعودا من القيعان التي بلغها منتصف مارس.

وذلك بدعم من آمال تلقي المزيد من الدعم وتحسن البيانات الاقتصادية وتحقيق التعافي الاقتصادي بسرعة أكبر.

وصعدت أسهم شركة Klepierre الفرنسية لتشغيل المراكز التجارية بنسبة 12.6% بعد أن قالت أنها ستعيد فتح 80% من متاجرها الأوروبية.

وقفزت أسهم شركة رينو وبيجو الفرنسيتان للسيارات بنسبة 6.6% و 5.8% على التوالي.

وهبطت أسهم شركة سانوفي بنسبة 1.3% بجانب تراجع أسهم شركات الرعاية الصحية الأوسع نطاقا.

