الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء بقيادة البنوك

أقبلت العديد من الحكومات على تخفيف تدابير العزل العام

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بقيادة أسهم البنوك محققة أعلى مستوياتها خلال سبعة أسابيع بدعم من انتعاش الثقة بفعل إقبال العديد من الاقتصاديات على التخفيف من تدابير العزل العام.

الأسهم الأوروبية ترتفع

وارتفع مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 1.7% بدعم من المكاسب واسعة النطاق.

وحقق بنك يو.بي.اس قفزة بنسبة 40% في أرباح الربع الأول.

وصعدت أسهم بنك سانتندر الإسباني بنسبة 4.2% برغم تسجيله تراجع بنسبة 82% في صافي أرباحه الفصلية.

وارتفعت أسهم بنك اتش.اس.بي.سي القابضة بنسبة 1% بعد أن حذر البنك من تراجع أرباحه.

وأقبل البنك في هذا الأثناء على تخصيص 3 مليار دولار كاحتياطيات للقروض المتعثرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تورد الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 تقارير تشير إلى هبوط أرباحها بنسبة 25% في أرباح الربع الأول، وفقا لبيانات ريفنتف.

وأوردت شركة نوفارتس لتصنيع الأدوية نمو مبيعاتها الفصلية وأكدت على مستهدفات عام 2020.

لكن سهم الشركة فقد مكاسبه بعد أن حذر مديرها التنفيذي من تراجع نشاط صفقات الاستحواذات والدمج في القطاع بسبب فيروس كورونا.

وهبط مؤشر شركات الرعاية الصحية بنسبة 0.1%. وبرغم هذا، ارتفع سهم شركة روش هولدنج بنسبة 0.9% بدعم من بيانات ايجابية بشأن أحد علاجاتها.

وارتفع سهم شركة أ.بي.بي الهندسية بنسبة 5.3% بعد أن أوردت الشركة نتائج فاقت التوقعات.

واستعادت الأسهم الأوربية نسبة 25% من خسائرها التي تكبدتها منذ القيعان التي بلغتها منتصف مارس، بدعم من التدابير غير المسبوقة التي مررتها معظم البنوك المركزية والحكومات لدعم الاقتصاد العالمي، وبدعم من إشارات على تخطيط الكثير من الدول مثل إيطاليا وإسبانيا العودة لفتح عجلة الإنتاج.

