الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء بعد الاتفاق على حزمة محفزات

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر بدعم من الاتفاق على حزمة محفزات.

وتستهدف المحفزات إنعاش اقتصاديات الدول الأعضاء والتغلب على الركود الناجم عن فيروس كورونا.

وعوض مؤشر داكس الألماني القيادي جميع خسائره تقريبا خلال العام.

وقفز مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% في بداية الجلسة قبل أن يغلق مرتفعا بنسبة 0.3% مسجلا أعلى صعود له منذ مطلع مارس.

وينطبق نفس الشئ على مؤشر منطقة اليورو للأسهم القيادية الذي صعد بنسبة 0.5%.

صعود أسهم شركات البترول

وقدمت أسهم شركات البترول أكبر دعم لتسجل اليوم أفضل أداء منذ مطلع مارس بدعم من صعود أسعار البترول.

وتحسن المزاج العالمي بفعل تنامي التفاؤل بشأن التوصل لعلاج لمرض كوفيد-19. وأفرزت التجارب على ثلاثة لقاحات بيانات مبكرة واعدة.

الاتفاق على حزمة محفزات

وأبرم قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقا تاريخيا خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بشأن صندوق تعافي بقيمة 750 مليار يورو.

وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1% ليغلق عند أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع ماضية بدعم من شركة ساب الكبرى للتكنولوجيا.

وصعدت بورصتي أسبانيا وإيطاليا بنسب 0.2 و 0.5% على التوالي.

وصعدت أسهم شركة أدفينتا بنسبة 26% لتصل إلى قمة مؤشر ستوكس 600.

وذلك بعد أن وافقت شركة إي.باي على بيع شركة إعلانات تابعة لها إلى مجموعة نرويجية في صفقة بقيمة 9.2 مليار دولار.

وهبطت أسهم شركة نوفارتس لتصنيع الأدوية بنسبة 1.9% لتشكل أكبر عبء على مؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت الشركة توقعات مبيعاتها لعام 2020.