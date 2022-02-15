الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء بدعم من قطاع الرعاية الصحية والسلع وسط قلق بشأن أوكرانيا

زاد المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.6 % بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق في الجلسة الماضية عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء بعدما دفعت المخاوف من الأزمة بين أوكرانيا وروسيا المستثمرين لشراء الأسهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.6 % بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق في الجلسة الماضية عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وكان مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والمشروبات، وهما من المؤشرات التي تعتبر مستقرة نسبيا خلال فترات عدم اليقين، من بين أكبر الرابحين، في حين حصل مؤشر التعدين على دعم من قفزة بنسبة 3.9 % في سهم جلينكور بعد بيعها حصة في روسنفت الروسية.

ويتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو يوم الثلاثاء للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مهمة لتجنب وقوع حرب، مع احتشاد أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية.

وارتفعت أسهم شركة التوظيف راندستاد بنسبة 3.6% بعد أن تجاوزت الشركة توقعات السوق لأرباح الربع الأخير من العام، مدعومة بحركة توظيف لدى بعض عملائها الكبار من الشركات المتعددة الجنسيات.

الأزمة الروسية الأوكرانية

من المرجح أن يوافق وزراء دفاع دول حلف الأطلسي على الخطوة الأولى وهي أن يطلبوا من القادة العسكريين وضع خطة مفصلة لنشر المجموعات القتالية الأربع على الأرض.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إنه من المتوقع أن يدشن وزراء دفاع الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع خطة قد تفضي إلى نشر أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في جنوب شرق أوروبا، ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

وكانت قناة “سي بي إس” CBS نقلت عن مسؤول أمريكي قوله، إن وحدات عسكرية روسية بدأت التحرك إلى مواقع هجومية قرب الحدود الأوكرانية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء دفاع دول الحلف، يومي الأربعاء والخميس، لاتخاذ قرار بشأن إصدار الأمر للقادة العسكريين لوضع خطط نشر مجموعات قتالية يبلغ قوام الواحدة منها نحو ألف جندي في بلغاريا ورومانيا، وربما في سلوفاكيا والمجر.