الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء بدعم من قطاعي النفط والتجزئة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا في جلسة التدولات الصباحية اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسهم الشركات النفطية والبيع بالتجزئة، بينما تجاهل المستثمرون إجراءات عزل عام جديدة في بريطانيا لاحتواء ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% بعد أن فتح منخفضا قليلا عقب خسائر في آسيا ووول ستريت بسبب مخاوف حيال انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية.

وصعد مؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني بنسبة 0.6 % فيما قدمت شركتا النفط العالميتان “رويال داتش شل” و”بي.بي” الدعم الأكبر للمؤشر.

واستقر مؤشر “داكس” الألماني فيما تدرس الحكومة تمديد إجراءات عزل عام، وربح سهم شركة “ديالوج” لأشباه الموصلات الألمانية المتخصصة في صناعة الرقائق 4.7% بعد أن أصدرت توقعات متفائلة لإيرادات الربع الرابع بسبب طلب قوي على الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للعمل مع شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول.

إجراءات عزل جديدة في بريطانيا

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الإثنين، بفرض إجراءات عزل جديدة في أنحاء البلاد في محاولة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 والتي تثقل كاهل أجزاء من النظام الصحي في بريطانيا.

وقال جونسون إن سلالة كورونا الجديدة الأشد عدوى والتي اكتشفت في بادئ الأمر في بريطانيا وتوجد الآن في دول أخرى كثيرة باتت تنتشر بسرعة بالغة وثمة حاجة لاتخاذ إجراءات فورية للحد منها.

وفي خطاب بثه التلفزيون، قال جونسون: “بينما أتحدث إليكم الليلة، تقع مستشفياتنا تحت ضغط بسبب مرض كوفيد أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الجائحة”.

وأضاف: “مع خضوع معظم أجزاء البلاد لإجراءات صارمة، فإن من الواضح أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود سويا للسيطرة على هذا الفيروس المتحور”.

وتابع: “يجب بناء على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارما بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة، ويعني هذا أن الحكومة تطلب منكم مرة أخرى البقاء في المنزل”.

وأعلنت المملكة المتحدة عن “نصر” علمي بعد أن أصبح مواطنها براين بينكر (82 عاما) أول شخص يتلقى لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا خارج التجارب.

وسجلت بريطانيا أكثر من 75 ألف وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس. وأبلغت السلطات الصحية عن حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بالفيروس بلغت 58784 إصابة أمس الإثنين.