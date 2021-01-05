بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء بدعم من قطاعي النفط والتجزئة

صعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.6%
محمد عبد السند 11:56 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21 11:56 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا في جلسة التدولات الصباحية اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسهم الشركات النفطية والبيع بالتجزئة، بينما تجاهل المستثمرون إجراءات عزل عام جديدة في بريطانيا لاحتواء ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% بعد أن فتح منخفضا قليلا عقب خسائر في آسيا ووول ستريت بسبب مخاوف حيال انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية.

وصعد مؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني بنسبة 0.6 % فيما قدمت شركتا النفط العالميتان “رويال داتش شل” و”بي.بي” الدعم الأكبر للمؤشر.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعا فى مستهل 2021 بفضل بريكست ولقاح كورونا

واستقر مؤشر “داكس” الألماني فيما تدرس الحكومة تمديد إجراءات عزل عام، وربح سهم شركة “ديالوج” لأشباه الموصلات الألمانية المتخصصة في صناعة الرقائق 4.7% بعد أن أصدرت توقعات متفائلة لإيرادات الربع الرابع بسبب طلب قوي على الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للعمل مع شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول.

إجراءات عزل جديدة في بريطانيا

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الإثنين، بفرض إجراءات عزل جديدة في أنحاء البلاد في محاولة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 والتي تثقل كاهل أجزاء من النظام الصحي في بريطانيا.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تهبط اليوم الخميس في مستهل آخر جلسات 2020

وقال جونسون إن سلالة كورونا الجديدة الأشد عدوى والتي اكتشفت في بادئ الأمر في بريطانيا وتوجد الآن في دول أخرى كثيرة باتت تنتشر بسرعة بالغة وثمة حاجة لاتخاذ إجراءات فورية للحد منها.

وفي خطاب بثه التلفزيون، قال جونسون: “بينما أتحدث إليكم الليلة، تقع مستشفياتنا تحت ضغط بسبب مرض كوفيد أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الجائحة”.

وأضاف: “مع خضوع معظم أجزاء البلاد لإجراءات صارمة، فإن من الواضح أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود سويا للسيطرة على هذا الفيروس المتحور”.

اقرأ أيضا  مبيعات لجني الأرباح تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع الأربعاء

وتابع: “يجب بناء على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارما بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة، ويعني هذا أن الحكومة تطلب منكم مرة أخرى البقاء في المنزل”.

وأعلنت المملكة المتحدة عن “نصر” علمي بعد أن أصبح مواطنها براين بينكر (82 عاما) أول شخص يتلقى لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا خارج التجارب.

وسجلت بريطانيا أكثر من 75 ألف وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس. وأبلغت السلطات الصحية عن حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بالفيروس بلغت 58784 إصابة أمس الإثنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

باكين للبويات تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه للسهم

رجب عزالدين 12:37 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

مراقبون: منصة «بيلى بيلى» قد تجمع مليارى دولار من إدراجها فى بورصة هونج كونج

أحمد فراج 11:12 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

«الاقتصادية» ترفض دعوى مساهمى أقلية «أمريكانا» ضد «فينكورب»

شريف عمر 9:49 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

«زالدى كابيتال» تشعل المنافسة بصفقة الاستحواذ على «الإسكندرية للاستثمارات»

مصطفى طلعت 9:30 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

الأسهم الأمريكية تتراجع الإثنين مع إعادة الانتخابات في جورجيا

أيمن عزام 8:34 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

إفلاس 347 شركة بالولايات المتحدة منذ بداية تفشى «الوباء»

شريف عيسى 7:37 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21