الأسهم الأوروبية ترتفع الاثنين بقيادة البورصة الألمانية

قفزت الأسهم الألمانية بنسبة 5.8% في ختام تعاملات الاثنين لتقود صعودا قويا في الأسهم الأوروبية، بدعم من تباطؤ وفيات كورونا فيروس، وانتعاش آمال انتهاء الإغلاقات العامة بشكل تدريجي.

وارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه بنسبة 8.2% لتنهي هبوطا استمر ثلاثة أيام، بينما ارتفعت مكاسب قطاع السيارات الألمانية بنسبة 9.5%.

الأسهم الأوروبية ترتفع

وارتفع مؤشر داكس الألماني بفرانكفورت ليحقق أفضل أداء له خلال أسبوعين، بينما ارتفعت البورصات الأوروبية الكبرى الأخرى بنسب تتراوح بين 2.3% و 4.9%.

وسجلت إيطاليا أعلى حصيلة وفيات في العالم لكنها أوردت أقل وفيات يومية خلال أسبوعين.

وتباطأت وتيرة الوفيات الجديدة في إسبانيا لليوم الرابع، وهبطت كذلك حصيلة الوفيات اليومية وتباطأت الحالات الحرجة.

وانتعشت المؤشرات الأمريكية بعد أن عبر الرئيس الأمريكي عن أمله في انتهاء الأزمة الصحية في بعض الولايات الأمريكية الأكثر تضررًا.

وقال روس مورد رئيس الاستثمار لدى شركة أ.جي بيل: “وردت إشارات عن بلوغ فيروس كورونا ذروة انتشاره في أجزاء من أوروبا القارية ما أنعش آمال أن تكون الأضرار الاقتصادية قصيرة الأجل”.

وهبط مؤشر التقلبات في منطقة اليورو ليصل إلى مستوى 4.2.92 نقطة نزولًا بنحو النصف عن ذروته التي بلغها منتصف مارس عند 95.02 نقطة.

أفضل مكسب أسبوعي

وسجل مؤشر ستوكس أوروبا 600 أفضل مكسب يومي خلال أسبوعين، منهيًا اليوم على صعود بنسبة 3.7%.

وكان المؤشر قد سجل الأسبوع الماضي التراجع الأسبوعي السادس له من بين 7 أسابيع، وذلك بفعل الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، ودفعت الشركات إلى تعليق سداد التوزيعات النقدية وإعادة شراء الأسهم.

وخسر مؤشر ستوكس أوروبا 600 أكثر من 3 تريليونات دولار منذ فبراير، بضغط من مخاوف الركود العالمي برغم ضخ تدابير مالية ونقدية استثنائية.

وتوقع بنك جولدمان ساكس تراجعا بنسبة 38.4% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة اليورو في الربع الثاني.

وارتفع سهم شركة جي.في.سي بنسبة 18% لتتصدر مؤشر السفر والمؤشر الإقليمي.

وذلك بعد أن قررت الشركة خفض تقديراتها بشأن خسائر الأرباح الشهرية بنحو النصف بفعل إلغاء الفاعليات الرياضية الدولية.

وتقلصت مكاسب مؤشر فاينانشال تايمز 100 بسبب سهم شركة بي بي البريطانية، وذلك جراء الضغط على أسعار خام البترول بفعل تأجيل اجتماعات منظمة الأوبك+ بشأن إنتاج البترول، وكذلك تحت ضغط من أنباء بنقل بوريس جونسون إلى المستشفى لظهور أعراض مرض كوفيد-19 عليه بشكل منتظم.

