الأسهم الأوروبية ترتفع الإثنين وسط تفاؤل بإجراءات التحفيز الصينية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لتتجاوز أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع خلال جلسة تداولات اليوم الصباحية، إذ عززت إجراءات تحفيز جديدة في الصين شعور التفاؤل الذي بدأ الأسبوع الماضي في حين يتطلع المستثمرون لمزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع ومنها التضخم في ألمانيا، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وستلغي السلطات في شنغهاي، المركز التجاري الصيني، العديد من الشروط المفروضة على الشركات لاستئناف عملها اعتبارا من يوم الأربعاء لتخفف بذلك إجراءات إغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وحققت الأسهم الأوروبية أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مارس الماضي، الأسبوع الماضي إذ هدأت الأسواق بفعل بيانات معنويات المستهلكين الأمريكيين القوية وإشارات على أن التضخم يبلغ ذروته فضلا عن وضوح الرؤية بشأن سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم في ألمانيا، المنتظر صدورها في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، ارتفاع التضخم بنسبة ثمانية بالمئة وفقا لبيانات رفينيتيف بعد أن صعد إلى 7.4% في أبريل مما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي.

وتراجع سهم سانوفي 2% في حين قفز سهم تليكوم إيطاليا 3.7%.

شنغهاي ترفع القيود «غير المعقولة» على الشركات

قالت شنغهاي يوم الأحد إن القيود “غير المعقولة” المفروضة على الشركات ستُرفع اعتبارا من الأول من يونيو بينما تبحث المدينة إنهاء إغلاق كوفيد-19 العام في حين أعادت بكين فتح أجزاء من وسائل النقل العام بها وكذلك بعض مراكز التسوق وأماكن أخرى مع استقرار عدد الإصابات.

وتهدف شنغهاي، المركز التجاري الصيني البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، إلى إنهاء جوهري مؤخرا للإغلاق العام الذي استمر شهرين والذي ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد وشهد ضياع دخول كثيرين من السكان ومعاناة من أجل الحصول على الغذاء والتغلب على العزلة.

وتتعارض القيود المؤلمة لفيروس كورونا في المدن الصينية الكبرى مع الاتجاهات التي شهدها باقي العالم والذي انتقل إلى حد كبير نحو التعايش مع الفيروس حتى مع انتشار الاصابات.

وسوف تنهي شنغهاي، أكثر المدن الصينية سكانا، الكثير من شروط استئناف العمل في الشركات اعتبارا من الأول من يونيو حزيران.

وأطلقت المدينة أيضا إجراءات لدعم اقتصادها، بما في ذلك تخفيض بعض الضرائب على مشتريات السيارات وتسريع إصدار سندات الحكومة المحلية وتسريع الموافقات على المشروعات العقارية.

وستطلب شنغهاي من البنوك تجديد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بما قيمته الإجمالية مئة مليار يوان 15 مليار دولار.