الأسهم الأوروبية ترتفع الإثنين وسط اهتمام المستثمرين بأحداث سياسية وبيانات اقتصادية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين في وقت يقيم فيه المستثمرون الغموض الذي يكتنف محادثات سقف الدين الأمريكي والانتخابات الرئاسية في تركيا ويترقبون فيه بيانات تصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول وضع الاقتصاد العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وتصدرت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية وكذلك شركات السفر والترفيه المكاسب.

وزاد سهم أكسا 1.7% بعد أن قالت ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا أن مبيعاتها في الربع الأول ارتفعت 2%.

كما ارتفع سهم سيمنس إنرجي 0.9% بعد أن رفعت مجموعة الطاقة توقعاتها للمبيعات وسجلت رقما قياسيا للطلبات المتراكمة عند 102 مليار يورو (112.28 مليار دولار).

كما ساعدت في تحسين المعنويات بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار الجملة الألماني انخفض بشكل طفيف في أبريل، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر 2020، في حين أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المستهلكين في السويد تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل.

ومن المرجح على ما يبدو استئناف المحادثات حول سقف الدين الأمريكي بين الرئيس جو بايدن ونواب يوم الثلاثاء، في حين تجاهلت المؤشرات الأكبر نطاقا الغموض الذي يكتنف اتجاه الانتخابات الرئاسية في تركيا نحو جولة إعادة.