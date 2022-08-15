الأسهم الأوروبية ترتفع الإثنين وبيانات صينية ضعيفة تثير مخاوف

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين الصباحية مدعومة بمكاسب جديدة لأسهم الرعاية الصحية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.3 % بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته في شهرين عند الفتح.

وصعدت أسهم الرعاية الصحية بدعم من سهم أسترازينيكا الذي ارتفع 2.6 % بعدما قالت شركة الأدوية إن عقارها الخاص بالسرطان، إنهيرتو، الذي تم تطويره مع داييتشي سانكيو اليابانية يؤخر تطور شكل من أشكال سرطان الثدي المتقدم لحالات عولجت في السابق.

وقفز سهم هيلو فريش 8.1 % بعد أن أعلنت شركة صناعة أدوات الوجبات الألمانية عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

وانخفض سهم هنكل 1.3 % إذ قالت مجموعة السلع الاستهلاكية الألمانية إن ارتفاع تكلفة المواد أثر على الأرباح في النصف الأول من العام.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات والتعدين المنكشفة على الصين بعدما خفض البنك المركزي للبلاد أسعار الإقراض الرئيسية في تحرك مفاجئ لإنعاش الطلب، إذ أظهرت البيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو.