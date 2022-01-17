الأسهم الأوروبية ترتفع الإثنين مع التركيز على عمليات اندماج في بريطانيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بعض الشيء خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين، إذ دعمت مفاوضات على صفقة تتعلق بشركات بريطانية مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني في حين هبط سهم بنك كريدي سويس بعد استقالة رئيسه في أعقاب تحقيق داخلي بشأن سلوكه الشخصي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2% بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش مع تقلب أسواق آسيا بين الصعود والهبوط بعد أن خفض البنك المركزي الصيني بعض أسعار الإقراض استجابة لبيانات اقتصادية متضاربة في حين كانت التعاملات محدودة بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وكانت أسهم قطاعات التعدين والرعاية الصحية أكبر رابح في أوروبا فزاد كل قطاع بنسبة 0.8%.

وقفز سهم جلاكسو سميث كلاين 5.2% بعد أن أكدت في مطلع الأسبوع رفضها عرضا من يونيليفر بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لشراء وحدتها الاستهلاكية للرعاية الصحية.

وهبط سهم يونيليفر 5.2% بعد أن أشارت يوم الإثنين إلى أنها ستواصل السعي لإبرام الصفقة.

وهبط سهم كريدي سويس 1.1 % بعد استقالة رئيسه إثر تحقيق في سلوكه الشخصي يشمل انتهاك قواعد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 327 مليوناً و792 ألفاً و338 حالة.

أفادت الجامعة، حسبما ذكرت قناة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الإثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و539 ألفاً و106 حالات.

وأضافت الجامعة في بيانها، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 65 مليوناً و699 ألفاً و947 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليوناً و122 ألفاً و164 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 23 مليوناً و15 ألفاً و128 حالة.