بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية ترتفع الإثنين صعودا من أسوأ تراجعات أسبوعية

صعدت أسعار الفضة لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال ثمانية أعوام
أيمن عزام 10:20 م, الأثنين, 1 فبراير 21 10:20 م, الأثنين, 1 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الإثنين، صعودا من أسوأ تراجعات أسبوعية منذ أكتوبر الماضي.

ولاقت الأسهم دعما من شركات التعدين بعد أن تغيرت وجهة  حمى شراء من الأفراد صوب الفضة.

وحظيت الفضة باهتمام المستثمرين الأفراد مما رفع قيم الأصول التي راهن مدراء الصناديق على تراجعها.

وارتفعت أسعار الفضة الأثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال ثمانية أعوام.

وارتفع مؤشر الموارد الأساسية الاوروبي بنسبة 2.4 بالمائة، ليتجه صوب أفضل أيامه منذ مطلع يناير.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تتراجع الأربعاء بفعل نتائج الأعمال الفصلية

وصعدت جميع المؤشرات الأقليمية الأوروبية في التعاملات المبكرة.  

وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا بنحو 2.4 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

وبدأت الأسواق الأوروبية أسبوع التداول بشكل إيجابي جنبًا إلى جنب مع نظيراتها العالمية، حيث ارتفعت “وول ستريت” بوتيرة ملحوظة خلال التعاملات، مع هدوء المخاوف بشأن هوس المضاربة من قبل المستثمرين الأفراد والذي دفع أسهم بعض الشركات مثل “جيم ستوب” لمكاسب كبيرة للغاية.

وفي بيانات اقتصادية، تباطأ نمو النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الأول من 2021

اقرأ أيضا  مؤشر بورصة النيل يرتفع 2.5%.. و«المجموعة المتكاملة» يتصدر تنفيذات الأسبوع

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 1.2 بالمائة إلى مستوى 400.7 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني “فوتسي” بنسبة 0.9 بالمائة إلى 6466 نقطة.

وزاد المؤشر الألماني “داكس” بنسبة 1.4 بالمائة إلى مستوى 13622 نقطة، فيما صعد “كاك” الفرنسي بنحو 1.2 بالمائة إلى 5461 نقطة.

وأظهرت البيانات تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بأكثر من المتوقع في ديسمبر وسط هبوط انفاق المستهلكين في الاقتصاد الألماني بعد تمرير قرار بتشديد الإغلاقات خلال جائحة كوفيد-19.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على صعود وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب

أسوأ تراجعات أسبوعية

وهبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 3 بالمائة الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن التوزيع البطئ للقاحات فيروس كورونا وانطلاق حمى تداولات بقيادة الأفراد مما أدى إلى زيادة التقلبات.

وهبط سهم شركة راين إير بنسبة 2 بالمائة بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع فقدان ما يقرب من 1 مليار يورو في عامها المالي الحالي لتسجل أسوأ أداء على الإطلاق.

وتضررت الثقة خلال الجلسات القليلة الماضية جراء مخاوف حول الآثار الاقتصادية المحتملة لسلالة جديدة من فيروس كورونا في أوروبا وتأخير توزيع اللقاحات.

وواجهت شركات استرازينكا وفايزر وموردنا صعوبات في توزيع شحنات اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

مشتريات عربية تعزز استقرار البورصة المصرية أعلى 11500 نقطة

محمد بدر 7:54 م, الأثنين, 1 فبراير 21

شهادة إيداع «أوراسكوم» تصعد 15% بتعاملات الـ«GDR’S» بشهر يناير الماضي

أسماء السيد 4:41 م, الأثنين, 1 فبراير 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 1-2-2021

مصطفى طلعت 4:08 م, الأثنين, 1 فبراير 21

البورصة تغلق تعاملات الإثنين على صعود جماعي والعرب الأكثر شراءً

مصطفى طلعت 3:30 م, الأثنين, 1 فبراير 21

الأسهم الأوروبية تنتعش من أسوأ تراجع أسبوعي فى ربع عام

أحمد فراج 12:30 م, الأثنين, 1 فبراير 21

“المالية والصناعية” تختار “بلتون” لدراسة تمويل مشروع السماد الثلاثي

مصطفى طلعت 12:18 م, الأثنين, 1 فبراير 21