الأسهم الأوروبية ترتفع الإثنين بفضل تفاؤل نحو التوصل لاتفاق سقف الدين الأمريكي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ وجد المستثمرون مؤشرات إيجابية من اتفاق مبدئي توصل إليه نواب أمريكيون بشأن رفع سقف الدين وتجنب العجز عن السداد.

وصعد المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو 0.4 % بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، وجاء قطاع البنوك في التكتل من بين أبرز الرابحين. وأحجام التداول محدودة بسبب إغلاق أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية.

كما توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد إلى اتفاق للميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقضي بتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير 2025، وقال إن الاتفاق أصبح جاهزا لطرحه على الكونجرس للتصويت.

وقفزت أسهم إس.بي.بي 6.2 % بعد أن قالت المجموعة العقارية السويدية إنها ستوسع نطاق مراجعة استراتيجية جارية وإن الخيارات قد تشمل بيع الشركة أو وحدات منها أو أصول.