الأسهم الأوروبية ترتفع الإثنين بعد أسبوع متقلب

ساعدت أسهم شركات النفط في دعم الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد خسائر كبيرة الأسبوع الماضي ، إذ أثرت المخاوف من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية على معنويات المستثمري، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر” ستوكس 600″ الأوروبي 0.7 % بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.4%.

وزادت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعد أن رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط، أسعار الخام الذي تبيعه لآسيا والولايات المتحدة.

ومما ساعد في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون، قال مسؤول بالقطاع الصحي من جنوب أفريقيا في مطلع الأسبوع إن المتحور يتسبب في أعراض متوسطة الشدة.

فاوتشي يطمئن العالم بشأن متحور أوميكرون

يأتي هذا فيما قال أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي لشبكة “سي.إن.إن” الإخبارية “لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من شدة الأعراض” حتى الآن.

وأكد فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أن البحوث لم تثبت بعد أن متحور “أوميكرون”، أخطر من فيروس كورونا.

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وقال:”حتى الآن، لا يبدو أن متحور (أوميكرون) يحمل مسارا خطيرا للغاية للمرض، وأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات محددة”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تأمل في رفع حظر السفر المفروض على دول جنوب إفريقيا بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في إطار زمني معقول”.

وتابع: “تم تقديم هذا الحظر عندما لم نعرف شيئا ولم نفهم ما كان يحدث، ولم نشهد سوى قفزة حادة في الحالات في جنوب إفريقيا، ولذلك كان يجب أن يمنحنا الحظر الوقت لفهم ما كان يحدث”.

وأوضح: “نتلقى المزيد والمزيد من المعلومات حول حالات الاصابة بمتحور (أوميكرون) في بلادنا وخارجها نقوم بتحليلها بدقة وبشكل يومي”.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا، عندما عاد المريض من رحلة إلى جنوب إفريقيا في الـ22 من نوفمبر الماضي.

من جهتها، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن “المريض تلقى التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا وهو الآن في عزلة، وأن لديه أعراض خفيفة من المرض”.