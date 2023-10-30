الأسهم الأوروبية ترتفع الإثنين بدعم قطاع الرعاية الصحية مع تراجع عوائد السندات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين مدعومة بأسهم الرعاية الصحية، مع تراجع عوائد السندات، بينما يقيم المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بعد تراجعه بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع اعتقاد المستثمرين، بأن الأسواق متأثرة على نطاق واسع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى لمدة أطول.

وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر الماضي عند 3.5%.

وصعد قطاع الرعاية الصحية 1.1% مدعوما بارتفاع 2.5% لسهم نوفو نورديسك.

وقفز سهم سيمنس للطاقة 9% مع استمرار المحادثات خلال بداية الأسبوع الجاري مع برلين، بشأن ضمانات بنحو 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) تتعلق بمشاريع.

وصعد سهم داسو سيستم 3% بعد أن قام جيه.بي مورجان برفع توصيته لشركة البرمجيات الفرنسية إلى “زيادة الوزن” من “تقليل الوزن” في المحافظ الاستثمارية.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي 1.2% بعد الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار وزيادة الأرباح لأكثر من المثلين في الربع الثالث.