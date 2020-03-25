الأسهم الأوروبية ترتفع الأربعاء وسط المراهنة على محفزات إضافية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء في جلسة متقلبة أخرى وسط مراهنة المستثمرين على محفزات إضافية يتم تمريرها لتخفيف حدة التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا الذي يبدو أنه لا يتجه نحو التباطؤ.

الأسهم الأوروبية ترتفع

وارتفع مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 3.1% في ختام تداولات الأربعاء.

وذلك بعد تعرضه لتقلبات حادة في بداية التعاملات تراوحت بين الهبوط ثم الصعود بنسبة 5%.

ولا يزال المؤشر هابطا بنسبة 28% نزولا من ذروته القياسية خلال فبراير برغم مكاسب حققها في آخر جلستين.

وارتفع مؤشر شركات الطاقة والسفر والترفيه التي لحقت بها أكبر الأضرار لتقود مكاسب المؤشر خلال اليوم بدعم من إقبال المشترين على الاستفادة من تراجع أسعار الأسهم.

وارتفع مؤشر التقلبات في منطقة اليورو خلال اليوم. وارتفعت حالات الوفيات في إيطاليا وأسبانيا لتصل إلى أعلى مستوياتها في العالم.

وأقبلت العديد من البلدان الأوربية على فرض حظر على التنقلات بما يعني أن الوضع لن يتحسن في القريب العاجل.

محفزات أمريكية بقيمة 2 تريليون دولار

وتعززت الثقة، مقابل هذا، بدعم من حزمة تحفيزية أمريكية بقيمة 2 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن تقبل الحكومات الأقليمية كذلك على فرض المزيد من التدابير بغية تخفيف حدة التبعات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وصوت المشرعون الألمان لصالح تعليق حظر على الديون مقرر دستوريا للمرة الأولى على الإطلاق.

وذلك بغرض تمويل حزمة دعم غير مسبوقة.

وكشف تقرير أيضا عن أن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا كانت مستعدة لاستخدام آلية الاستقرار الأوربية لدعم الاقتصاديات التي تضررت من فيروس كورونا.

صعود الأسهم الألمانية والإيطالية

وارتفعت الأسهم الألمانية بنسبة 1.8% كما ارتفعت الأسهم في بورصة إيطاليا التي لحقت بها أكبر الأضرار من الفيروس بنسبة 1.7%.

وارتفع سهم شركة زالاندو الألمانية للموضة عبر الإنترنت بنسبة 7.5% برغم تحذيرات بأن تلحق الإغلاقات أضرارا بالطلب على منتجاتها.

وارتفعت أسهم شركة فيرجن مني المقدمة للخدمات المصرفية بنسبة 26% لتتصدر مؤشر ستوكس 600.

يستمر بذلك تعافي أسهم الشركة للجلسة الثانية بعد أن لامست قاع قياسي مطلع الأسبوع.

شركات الطيران ترتفع

وارتفعت أسهم شركة اير فرانس وشركة آي.أ.جي المملوكة لشركة أير وايز البريطانية وشركة راين اير وشركة إيزي جيت بنسب تترواح بين 4 و 12%.

وتقدمت شركات الطيران الأوربية الأكثر تضررا من القيود الحكومية المفروضة على السفر بالتماسات إلى الحكومات للحصول على حزمة إنقاذ لحمايتها من الانهيار.

وتشير بيانات شركة ريفنتف إلى تراجع توقعات أرباح الشركات الأوربية بنسبة 14.9% من بين الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 في الربع الثاني.

