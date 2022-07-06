الأسهم الأوروبية ترتفع الأربعاء مع انتهاء إضراب عمال النفط في النرويج

صعدت أسعار الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بعدما أوقف عمال النفط والغاز في النرويج إضرابهم مما هدأ المخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين ارتفع سهم جاست إيت تيكاواي دوت كوم بعد أن اتفقت أمازون على شراء حصة في وحدتها جروبهاب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600 ” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 1.3 % بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بعد يوم من توقف بعض إنتاج النرويج من النفط والغاز نتيجة الإضراب وتفاقم المخاوف من التضخم.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني 1.4 % بعد أن خسر نحو 3% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات نمو الطلبيات على الانتاج الصناعي الألماني بشكل مفاجئ في مايو أيار، مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر.

ومن بين القطاعات الأوروبية ارتفعت أسهم شركات مبيعات التجزئة والسفر والترفيه.

وقفز سهم جاست إيت تيكاواي دوت كوم 14.2 % بعد أن وافقت أمازون على شراء حصة 2% في وحدة جروبهاب الأمريكية لتوصيل الوجبات.

النرويج تقرر إنهاء إضراب عمال النفط والغاز خوفًا من أزمة الطاقة

تمكنت الحكومة النرويجية، من إيقاف إضرابا لعمال في قطاع النفط تسبب في خفض الإمدادات وسط أزمة في قطاع الطاقة في أوروبا.

وبدوره، قال أودن انجفارستن زعيم نقابة ليدرن العمالية، إن تدخل الحكومة النرويجية لإنهاء الإضراب جاء وفقًا لحقها القانوني في الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن العمال سيعودون للعمل في أقرب وقت ممكن.

وكان متحدث باسم وزارة العمل النرويجية قد صرح سابقا بأن وزير العمل استدعى المديرين التنفيذين لصناعة النفط والغاز في البلاد وزعماء نقابة عمالية بدأت إضرابا عن العمل إلى اجتماع الثلاثاء قبيل ساعات من تصعيد محتمل في الصراع بين الجانبين عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وللحكومة سلطة التدخل في الاضرابات في ظل ظروف معينة، والاستدعاءات من وزير العمل غالبا ما تشير إلى أن إضرابا سينتهي.

الجدير بالذكر أن عمال حقول النفط والغاز البحرية في النرويج كانوا قد شرعوا في إضرابا أمس الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور قد يخفض صادرات البلاد من الغاز بحوالي 60 في المئة ويفاقم نقصا في الإمدادات مرتبطا بالحرب في أوكرانيا.

وتزامنت الدعوات للإضراب في النرويج مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، بسبب شح إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل خاص بعد تقليص الصادرات الروسية.