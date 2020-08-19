الأسهم الأوروبية ترتفع الأربعاء بقيادة شركات الطيران البريطانية

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاء وانتعشت شركات الطيران البريطانية مدفوعة بآمال في فترة حجر صحي أقصر للمسافرين.

وجاء صعود الأسهم الأوروبية بعد ارتفاعات قياسية جديدة لمؤشرات وول ستريت الرئيسية.

وبعد بداية ضعيفة، قفز المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7%، إذ حققت أسواق الأسهم في ألمانيا ولندن وفرنسا مكاسب.

وصعدت أسهم شركة أي.أ.جي المملوكة للحكومة البريطانية بنسبة 7.6%.

صعود شركات الطيران البريطانية

وتقدم سهم شركة إيزي جيت بنسبة 3.3% بدعم من أنباء أشارت إلى أن الحكومة البريطانية تعمل على تطبيق خطة بمشاركة مطار هيثرو. مطار هيثرو

و تقضي الخطة بإجراء اختبار مرض كوفيد-19 بغرض المساعدة على خفض زمن الحجر الصحي.

يواجه قطاع السفر ضغوطا مع فرض دول عدة في أوروبا قيودا جديدة بسبب زيادة وتيرة الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب أندرو كينينجهام كبير خبراء الاقتصاد الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “العزل العام الشامل غير مرجح على ما يبدو… الموجة الثانية ستعيق الانتعاش، لكنها لن تسبب على الأرجح ركودا عميقا آخر”.

وأصدرت مجموعة ميرسك الدنمركية للشحن يوم الأربعاء نتائج أعمال للعام بأكمله فاقت التوقعات.

وقالت الشركة إنها تتوقع عودة الطلب على النقل البحري بالحاويات إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في النصف الأول من 2021. وقفزت أسهمها بنسبة 5%.

وساهمت برامج تحفيز بتريليونات الدولارات وصعود أسهم التكنولوجيا في وصول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة.

صعود القيمة السوقية لأبل

وأصبحت أبل أول شركة أمريكية مدرجة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عن اجتماعه الأخير بشأن السياسات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ويبحث المستثمرون عن دلائل على إجراءات إضافية قد يتخذها البنك في سبتمبر.

ولم يأبه المستثمرون بالبيانات التي أظهرت ارتفاع مقياس للتضخم في منطقة اليورو في يوليو.

وتفاجأ لذلك العديد من خبراء الاقتصاد الذين فسروا الرقم على أنه ”ضجيج أكثر من كونه مؤشرا“.

وقفزت أسهم شركة رويال يونيبرو لإنتاج الجعة بنسبة 9.8% لتصل إلى قمة مؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح عام 2020.

وهبطت أسهم شركات المرافق، حيث تراجعت أسهم شركة ار.دبليو.إي الألمانية بنسبة 4.6%.

وذلك بعد أن أصدرت الشركة أسهما لتمويل شراء شركة نوردكس لتصنيع توربينات الرياح.

وهبطت أسهم شركة فورتيم التي تعد أكبر شركة مرافق في فنلندا بنسبة 4.9% بعد أن أوردت تراجعا بنسبة 11% في أرباحها التشغيلية للربع الثاني.