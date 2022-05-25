الأسهم الأوروبية ترتفع الأربعاء بعد موجة بيع والأنظار تتجه لمستجدات من بنوك مركزية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية مع ورود بيانات إيجابية عن المعنويات في السوق الألمانية، بينما يراقب المستثمرون ما سيستجد من البنوك المركزية بشأن تشديد السياسة النقدية وسط مخاوف متنامية بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر” ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية بنسبة 0.8% بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش مدعوما بمكاسب في كل القطاعات. وكان المؤشر قد تراجع 1.1% في الجلسة السابقة متخليا عن كل المكاسب تقريبا التي حققها في جلسة يوم الإثنين.

وقادت أسهم شركات المرافق المكاسب في أوروبا. وقفز سهم شركة الطاقة إس.إس.إي 4.4% بعد أن أعلنت عن تحقيق زيادة في الأرباح السنوية بنسبة 23%.

وتوقع مسح يوم الأربعاء أن معنويات المستهلكين الألمان سترتفع في يونيو الماضي بعد أن انخفضت لمستوى قياسي في مايو لكن المسح حذر أيضا من أثر التضخم في كبح إنفاق الأسر.

وأظهرت بيانات منفصلة من ألمانيا أن أكبر اقتصاد في أوروبا نما في الربع الأول من العام بما يتسق مع التوقعات.

ويراقب المستثمرون اليوم الأربعاء محضر جلسة الاجتماع السابق للمركزي الأمريكي لتقييم طريقة التفكير التي يميل لها صناع السياسات بعد تصريحات حادة من رئيسة المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووصلت أسهم البنوك، التي تستفيد عندما ترتفع أسعار الفائدة، لأعلى مستوى في شهر وأعطت بذلك أكبر تعزيز لمؤشر “ستوكس 600”.