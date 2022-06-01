الأسهم الأوروبية ترتفع الأربعاء بعد صعود أسهم البنوك والسيارات

بدأ مؤشر “ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية شهر يونيو على ارتفاع فزاد بنسبة 0.3 % بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق على انخفاض 0.7 % يوم الثلاثاء، إذ أثار الارتفاع القياسي للتضخم المخاوف من تدخل عنيف من جانب البنك المركزي. وخسر المؤشر 1.6 % خلال شهر مايو أيار.

ويتوقع الاقتصاديون في دويتشه بنك الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر إذ يؤثر ارتفاع الأسعار على النمو الاقتصادي.

وارتفعت أسهم شركات السيارات بنحو 1% وكان القطاع المصرفي أكبر داعم للمؤشر “ستوكس 600” وزاد القطاع 0.6%.

وارتفع سهم شركة دكتور مارتينز البريطانية للأحذية 19 % بعد أن توقعت نموا أكبر في إيراداتها السنوية نتيجة رفع الأسعار لمواكبة التضخم وزيادة المبيعات.

وهبط سهم دي.دبليو.إس، ذراع دويتشه بنك لإدارة الأصول، 6.9 % بعد أن قال الرئيس التنفيذي إنه سيتنحى عن منصبه الأسبوع المقبل، إذ تواجه الشركة اتهامات بتضليل المستثمرين بشأن استثمارات “خضراء”.

صعود صاروخي للتضخم في ألمانيا

سجل معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال شهر مايو الحالي 7.9٪، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن، وفقا لبيانات صادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء.

وأفاد المكتب بأن التضخم على أساس سنوي قفز من 7.4٪ في أبريل، مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 38.3٪ مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.1٪، مشيرا إلى أنه أعلى معدل يسجل للتضخم منذ شتاء 1973-1974، عندما أدت أزمة النفط أيضا إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.9٪ في مايو، مبينا أن أرباح الناس في ألمانيا انخفضت بنسبة 1.8٪ بالقيمة الحقيقية في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق نتيجة للتضخم، الذي عوض أكثر من زيادة اسمية بنسبة 4٪.