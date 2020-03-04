الأسهم الأوروبية ترتفع الأربعاء بدعم من صعود أسهم الشركات الدفاعية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بدعم من صعود أسهم شركات القطاعات الدفاعية بأكبر مستوى وسط تشكك المستثمرين بشأن فاعلية المحفزات النقدية وقدرتها على تعويض التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وراهنت الأسواق على إقدام البنوك المركزية الأخرى على خفض الفائدة بشكل يناظر خفض بنك الاحتياط الفيدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الثلاثاء.

الأسهم الأوروبية ترتفع

وارتفع مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 1.6% بقيادة قطاعات المرافق والاتصالات.

وارتفع سهم شركة اورستيد الدنماركية لتطوير مزارع الرياح بأكثر من 5% ليقود صعود أسهم شركات المرافق.

وقال كونار كاميل المحلل لدى شركة سبريداكس المالية:” يبدو المستثمرين سعداء بالمحفزات. لكنهم لا يزالوا حذرين لإنعدام اليقين بشأن حجم الخفض الذي سيتم تمريره من قبل البنوك المركزية العالمية وبشأن مدى فاعلية هذه التدابير.”

وتتوقع الأسواق النقدية في منطقة اليورو إقبال البنك المركزي الأوربي على خفض سعر الفائدة على الإيداع الذي يصل حاليا إلى 0.50 % بنحو 50 نقطة أساس الأسبوع القادم.

ومن بين الأسهم الأوربية، قفزت أسهم شركات الرعاية الصحية وارتفع سهم شركة روش القابضة بأكثر من 3%.

وذلك بعد أن قالت وزارة الصحة الصينية أنها ستستخدم عقار التهاب المفاصل من انتاج شركة سويس فارما لعلاج بعض مرضى الحالات الحرجة من فيروس كورونا.

وارتفعت الأسهم الإيطالية بدعم من استعداد سلطات إيطاليا الأكثر تضررا في أوربا من الفيروس لاتخاذ تدابير طارئة جديدة حازمة لإبطاء وتيرة انتشاره.

وقفزت أسهم شركة هيلوفريش الألمانية لتوصيل الغذاء بنسبة 10.7% لتتصدر مؤشر ستوكس أوربا 600 بعد أن واصلت مكاسبها بعد تحقيقها نتائج سنوية قوية.

وهبط مؤشر السفر والترفيه بنسبة 1.6% بينما استمر تعرض أسهم الفنادق وشركات الطيران الكبرى لأضرار ناشئة عن إعاقات تسبب فيها الفيروس.