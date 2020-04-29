الأسهم الأوروبية ترتفع الأربعاء بدعم من آمال إيجاد عقار لفيروس كورونا

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بدعم من تطورات إيجابية بشأن علاج محتمل لمرض فيروس كورونا ما أنعش أسهم البنوك وشركات البترول.

وقفزت كذلك أسهم شركة أ.أم.اس لصناعة المجسات بدعم من تحسن الأرباح.

وتلقت الثقة العالمية دعما بعد أن قال شركة جلياد الأمريكية لتصنيع الأدوية أن عقار رميدسفير التجريبي المضاد للفيروسات ساعد على تحسن أعراض مرضى كوفيد-19 ممن حصلوا على العقار في وقت مبكر من الإصابة.

الأسهم الأوروبية ترتفع

وارتفع مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 1.8% وارتفعت أسهم شركة إيرباص بنسبة 10% برغم هبوط أرباحها الفصلية.

وقفزت أسهم الشركة إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن أوردت شركة بيونج الأمريكية المنافسة خسائر فصلية.

وارتفعت أسهم شركة بي بي وتوتال ورويال دويتش بأكثر من 3% لكلا منهم، بدعم من صعود أسعار خام البترول بعد تسجيل صعود يقل عن المتوقع في المخزونات الأمريكية.

صعود أسهم شركات السيارات

وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات بعد أن توقعت شركة دايلمر الألمانية صعود الأرباح التشغيلية لقسم سيارات مرسيدس-بنز للسيارات والحافلات خلال 2020.

وقالت شركة فولكس فاجن المنافسة أنها تتوقع صعود أرباحها على أساس سنوي.

وارتفعت الأسهم الألمانية بنسبة 3% تقريبا.

وقاد بنك باركليز وستاندر تشارترز الآسيوي انتعاش أسهم البنوك.

وارتفعت أسهم شركة أ.أم.اس لتصنيع المجسات بنسبة 24.4% ليقود مؤشر ستوكس أوربا 600، بعد أن قال أنه يتوقع أن يكون تأثير فيروس كورونا في الربع الثاني محدودا.

واستعادت الأسهم الأوربية نصف خسائرها تقريبا منذ انهيارها في فبراير وسط تحرك العديد من الدول لإعادة فتح اقتصادياتها.

ويتوقع المحللون تراجع أكثر حدة في أرباح الشركات للنصف الثاني.

وكشفت أحدث تقديرات شركة ريفنتف البحثية عن تراجع أرباح الشركات المقيدة على مؤشر ستوكس 600 بنسبة 40.4% صعودا من 37% الأسبوع الماضي.

وهبطت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 1.6%.

وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 2.2% لتقود المؤشر الاسترشادي الإيطالي نحو الصعود ما ساعده على تجاهل خفض مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني للبلاد.

