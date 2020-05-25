الأسهم الأوروبية ترتفع الأثنين بدعم من انتعاش مؤشر ثقة الأعمال الألماني

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأثنين بدعم من انتعاش مؤشر ثقة الأعمال الألماني في مايو وسط إصدار زمرة من نتائج الأعمال الايجابية ما ساعد على دعم الثقة.

مؤشر ثقة الأعمال الألماني ينتعش

وصعد مؤش داكس الألماني بنسبة 2.9% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 6 مارس الماضي محققا تعافيا بنسبة 38% صعودا من القاع التي بلغها خلال العام الجاري.

وصعد مؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو بنسبة 2.1% بينما صعد مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.5%.

وهبطت أحجام التداول وسط إغلاق البورصات في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الآسيوية بمناسبة عطلات الأعياد.

وأظهر مسح لمعهد Ifo تعافي ثقة الأعمال الألمانية في مايو بعد تسجيلها تراجعا دراماتيكيا في الشهر السابق، وسط عودة التعافي تدريجيا بعد مرور أسابيع شهدت إغلاق الأعمال بفعل فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر معهد Ifo لمناخ الأعمال مسجلا 79.5 نقطة صعودا من 74.2 نقطة في أبريل.

وصعد سهم شركة لوفتهانزا بنسبة 7.5% بعد أن وافقت الحكومة الألمانية على ضخ حزمة محفزات بقيمة 9 مليار يورو.

وقالت متحدثة باسم الشركة أنها ستستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة بداية من منتصف يونية.

وقفزت أسهم شركة TUI AG للسفر بنسبة 15.3% بدعم من خطط لاستئناف الرحلات إلى المقاصد الرئيسية في أوروبا بنهاية الشهر القادم.

صعود أسهم شركة إيرباص الفرنسية

وصعدت أسهم شركة إيرباص الفرنسية بنسبة 8.5% بينما قفز مؤشر السفر والترفيه الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.

وتنامت التوترات الأمريكية الصينية وسط انتعاش مخاوف صعود حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 لدرجة إعاقة تعافي بعض الأسهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبرغم هذا، انصب اهتمام المستثمرين على متابعة الإشارات الدالة على تعافي العديد من الاقتصاديات الأوروبية الرئيسية.

وأوردت السلطات الفرنسية أقل صعود يومي في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والوفيات منذ بدء الإغلاق العام في منتصف مارس.

وتتجه إسبانيا إلى إعادة فتح السياحة العالمية بداية من يوليو.

ويتركز اهتمام المستثمرين حاليا على متابعة خطة التعافي التي وضعتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، بعد أن صرحت النمسا والسويد وهولندا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمعارضتها لخطة فرنسية ألمانية تقضي بإنشاء صندوق تعافي لمكافحة فيروس كورونا بقيمة 500 مليار يورو.

ولاقى مؤشر ستوكس 600 دعما من سهم شركة باير الألمانية الذي صعد بنسبة 7.8%، بعد أن قالت الشركة أنها حققت تقدما في تسوية إتهامات بتسبب عقار راونداب لقتل الأعشاب الضارة في الإصابة بالسرطان.

وصعدت أسهم شركة لاجارد الفرنسية العملاقة للوسائط الإعلامية بنسبة 16.2%.

