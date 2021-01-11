الأسهم الأوروبية تراجعت الإثنين وسط تزايد إصابات كورونا

تراجعت أسهم شركات التعدين مع ازدياد قوة الدولار

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الإثنين، وسط تزايد إصابات كورونا، نزولا من أعلى مستوى لها خلال 10 أشهر الأسبوع الماضي.

تزايد إصابات كورونا

وتزايدت إصابات فيروس كورونا في القارة الأوروبية والبر الصيني ما عزز احتمالات الإضرار بالتعافي الاقتصادي العالمي.

وقادت أسهم السيارات خسائر البورصات الأوروبية بعدما تراجعت بنحو 1.7 بالمائة.

ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، وسط تزايد إصابات كورونا.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تشديد إجراءات الإغلاق المتعلق بكورونا، حال عدم التزام المواطنين بالقواعد.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 0.7 بالمائة إلى 408.4 نقطة، نزولا من ذروة بلغها الجمعة الماضية في فبراير 2020.

كما هبط المؤشر البريطاني فاينانشال تايمز 100 بنسبة 1.1 بالمائة إلى مستوى 6798.4 نقطة.

فيما انخفض “داكس” الألماني بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 13936.6 نقطة، نزولا من أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة مماثلة إلى 5662.4 نقطة.

واشترى المستثمرون أسهم القطاعات ذات التقييمات المنخفضة في السوق مثل البنوك الطاقة والتعدين الأسبوع الماضي بعد فوز الديمقراطيين بانتخابات مجلس الشيوخ مما عزز توقعات تمرير محفزات مالية أمريكية أكبر.

وضعت معظم البلدان الأوروبية تحت أكثر القيود صرامة بعد أن كانت القارة أول من أورد 25 مليون إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي. وسجلت الصين اكبر زيادة يومية في الاصابات خلال أكثر من خمسة أشهر.

وتراجعت الأسواق البريطانية بعد أن قال خبير طبي رفيع المستوى ان أسوأ أسابيع الجائحة قد باتت وشيكة وسط تزايد الإصابات بسلالة جديدة أكثر عدوى من المرض.

تراجع أسهم شركات التعدين

وخسرت أسهم شركات التعدين بنسبة 1.7 بالمائة بسبب ازدياد قوة الدولار وانتعاش مخاوف تخص الطلب أثرت على أسعار المعادن.

وهبطت أسهم شركات السفر والترفيه بأكبر مستوى بعد أن أوردت شركة كارنفال كورب لتشغيل الرحلات البحرية خسائر فصلية أولية تتخطى التوقعات بعد توقف النشاط فعليا بسبب جائحة كوفيد-19.

وصعدت أسهم شركة روش السويسرية لتصنيع الأدوية بنسبة 3.8 بالمائة بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على عقار Xofluza لعلاج الانفلونزا في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

كما صعدت أسهم شركة جي.دي سبورتس البريطانية للملابس الرياضية بنسبة 3.8 بالمائة بعد أن توقعت تحقيق أرباح مالية لعام 2021 تتخطى التوقعات السوقية الحالية.

وصعدت أسهم شركة باندورا الدنماركية لصناعة المجوهرات بنسبة 0.4 بالمائة بعد أن قالت أن الإغلاقات العامة الجديدة أجبرتها على إغلاق ربع متاجرها بداية العام، برغم أنها رفعت توقعات أرباحها السنوية.