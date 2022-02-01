الأسهم الأوروبية تختم مرتفعة الثلاثاء بقيادة بنك يو بي إس السويسري

صعدت سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، متعافية من بعض خسائرها الحادّة التي مُنيت بها في يناير، وقدَّم بنك (يو بي إس) السويسري معظم الدعم بفضل أرباح قوية للربع الأخير.

صعود الأسهم الأوروبية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا 1.3% بعد أن سجل، الشهر الماضي، أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر 2020، مع هبوطه أربعة في المئة بفعل المخاوف حيال تزايد أسعار الفائدة والضغوط التضخمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وبين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وصعدت أسهم القطاع المصرفي 2.1% بدعم من (يو بي إس) بعد أن قال أكبر بنك في سويسرا إنه سجل أفضل أرباح سنوية منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما شجّعه على زيادة إعادة مشتريات الأسهم وتحديد أهداف للأرباح أكثر طموحًا.

وأغلق سهم البنك مرتفعًا ثمانية بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أربع سنوات.

وجاءت أسهم قطاع التعدين في مقدمة الرابحين مع صعوها 3.5% حاذية حذو مكاسب في أسعار النحاس.

وتلقّى المعدِن الأحمر دعمًا في الأسابيع القليلة الماضية من توقعات بمزيد من التحفيز في الصين، وهي مشترٍ رئيسي للمعادن.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، حيث تتنامى التوقعات بتحول إلى تشديد السياسة النقدية في أعقاب تزايد التضخم.