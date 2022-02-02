بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تختم مرتفعة الأربعاء بدعم من أرباح الشركات

جاءت أسهم القطاع المالي بين أكبر الرابحين مع صعود مؤشرها 1.1%
أيمن عزام 9:18 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 9:18 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم، في ثالث جلسة على التوالي من المكاسب؛ بدعم من أرباح قوية للشركات للربع الأخير وتقارير عن صفقات استحواذ غطّت على القلق حيال زيادات في أسعار الفائدة قبيل قرارات من بنوك مركزية رئيسية.

أداء الأسهم الأوروبية

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعًا 0.5%.

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وتترقب الأسواق الآن اجتماع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي غدًا، بينما يعزز التضخم المتزايد التوقعات لزيادة سريعة في أسعار الفائدة.

وجاءت أسهم القطاع المالي بين أكبر الرابحين مع صعود مؤشرها 1.1% بعد أن استفاد، في الأسابيع القليلة الماضية، من تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة. وسجلت أسهم البنوك الأوروبية أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.

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واستعاد ستوكس 600، هذا الأسبوع، أكثر من نصف خسائره التي مُني بها في يناير الماضي، والبالغة أربعة بالمئة؛ بدعم من أرباح قوية للشركات للربع الأخير.

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بقلم أيمن عزام

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