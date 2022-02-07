بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تختم مرتفعة الأثنين بدعم من أسهم التعدين

جاءت أسهم شركات التعدين الأوروبية بين أفضل أكبر الرابحين
أيمن عزام 11:20 م, الأثنين, 7 فبراير 22 11:20 م, الأثنين, 7 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد خمسة أسابيع متتالية من التراجعات، بدعم من مكاسب لأسهم التعدين وأرباح إيجابية للشركات غطت على تشديد منتظر للسياسة النقدية وتصاعد التوتر الجيوسياسي بشأن أوكرانيا.

صعود الأسهم الأوروبية

وجاءت أسهم شركات التعدين الأوروبية بين أفضل أكبر الرابحين في جلسة اليوم مع صعود مؤشرها 1.7 بالمئة بعد تعليقات إيجابية من الصين المستورد الرئيسي للسلع الأولية رفعت أسعار المعادن.

اقرأ أيضا  معظم بورصات الخليج تختم مرتفعة الأحد بدعم من صعود أسعار النفط


وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة بعد أن هبط بأكثر من خمسة في المئة منذ بداية العام في أعقاب انخفاضات في أسهم التكنولوجيا وتعليقات تشير إلى تشديد السياسة النقدية من بنوك مركزية رئيسية وسط تنامي ضغوط التضخم.


وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم إن ضغوط التضخم قد تنحسر قبل أن تصبح مترسخة في التوقعات، وهو ما سيلغي الحاجة إلى تغيير جذري في السياسة النقدية.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تختتم متراجعة الخميس بقيادة شركات التكنولوجيا


وجاءت تعليقاتها مناقضة لموقفها الأسبوع الماضي، عندما فتحت الباب أمام زيادات محتملة لأسعار الفائدة هذا العام.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 7-2-2022

رجب عزالدين 7:06 م, الأثنين, 7 فبراير 22

«المصريين للإسكان» تطلب مهلة 60 يوما لتقديم عرض شراء «اميرالد للاستثمار العقارى»

رجب عزالدين 6:22 م, الأثنين, 7 فبراير 22

البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعي بحجم تداولات 947 مليون جنيه على الأسهم

رجب عزالدين 3:52 م, الأثنين, 7 فبراير 22

«فاينانس إن موشن» تستهدف زيادة محفظة قروضها إلى 350 مليون دولار العام الحالي

منى عبدالباري 2:53 م, الأثنين, 7 فبراير 22

تغطية الطرح العام لأسهم «ماكرو جروب» 102 مرة بنهاية غلق باب الاكتتاب

مصطفى طلعت 2:46 م, الأثنين, 7 فبراير 22

«إم إم جروب» توقع عقد توزيع هواتف أبل في السوق المصرية

رجب عزالدين 2:44 م, الأثنين, 7 فبراير 22