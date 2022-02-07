الأسهم الأوروبية تختم مرتفعة الأثنين بدعم من أسهم التعدين

ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد خمسة أسابيع متتالية من التراجعات، بدعم من مكاسب لأسهم التعدين وأرباح إيجابية للشركات غطت على تشديد منتظر للسياسة النقدية وتصاعد التوتر الجيوسياسي بشأن أوكرانيا.

صعود الأسهم الأوروبية

وجاءت أسهم شركات التعدين الأوروبية بين أفضل أكبر الرابحين في جلسة اليوم مع صعود مؤشرها 1.7 بالمئة بعد تعليقات إيجابية من الصين المستورد الرئيسي للسلع الأولية رفعت أسعار المعادن.



وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة بعد أن هبط بأكثر من خمسة في المئة منذ بداية العام في أعقاب انخفاضات في أسهم التكنولوجيا وتعليقات تشير إلى تشديد السياسة النقدية من بنوك مركزية رئيسية وسط تنامي ضغوط التضخم.



وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم إن ضغوط التضخم قد تنحسر قبل أن تصبح مترسخة في التوقعات، وهو ما سيلغي الحاجة إلى تغيير جذري في السياسة النقدية.



وجاءت تعليقاتها مناقضة لموقفها الأسبوع الماضي، عندما فتحت الباب أمام زيادات محتملة لأسعار الفائدة هذا العام.