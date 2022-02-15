بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تختم الثلاثاء مرتفعة وسط انتعاش المعنويات

صعد سهم جلينكور للتعدين 1.2 بالمئة بعد بيع حصتها في روسنفت الروسية
أيمن عزام 10:16 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 10:16 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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تعافت الأسهم الأوروبية اليوم من بعض خسائرها التي منيت بها مؤخرا، بدعم من تقارير بأن بعض القوات الروسية تعود إلى قواعدها كما لقيت المعنويات دعما أيضا من تحديثات إيجابية من بضع شركات.

صعود الأسهم الأوروبية

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.4 بالمئة بعد أن هبط على مدار الجلسات الثلاث السابقة ليغلق يوم الاثنين عند أدنى مستوى منذ 24 يناير الماضي..

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وصعدت الأسهم بعد أن قالت روسيا إن بعض قواتها تعود إلى قواعدها بعد تدريبات قرب أوكرانيا، وهو تحرك قد يخفف التوتر بين موسكو والغرب.

 لكن حلف شمال الأطلسي قال إنه لا يرى حتى الآن أي أدلة على تخفيف التصعيد.

وقادت أسهم شركات الرعاية الصحية الأوروبية مكاسب السوق وكانت أكبر دعم للمؤشر القياسي مع تسجيلها قفزة بنسبة 5.8 في المئة بعد تحديث إيجابي من تجربة في مراحلها الأخيرة لعلاج لسرطان البروستاتا.

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وصعد سهم جلينكور للتعدين 1.2 بالمئة بعد بيع حصتها في روسنفت الروسية.

ومن بين البيانات الاقتصادية، أشارت قراءات أولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع إلى زيادة قدرها 4.6 في المئة على مدار العام الماضي، وذلك وفقا لما أوردته رويترز.

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بقلم أيمن عزام

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