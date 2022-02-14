الأسهم الأوروبية تختم الأثنين متراجعة وسط متابعة التوترات الروسية الأوكرانية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداول الإثنين ، حيث يواصل المستثمرون وسط متابعة التوترات الروسية الأوكرانية، ودعت عدة دول مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

وحذر “جيك سوليفان” مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، أن الكرملين قد سارع في تعزيز حشده العسكري غير العادي على طول حدود البلاد خلال الأيام العشرة الماضية.

وهدد قادة الدول الغربية بفرض عقوبات شديدة على روسيا في حالة حدوث أي توغل في أوكرانيا، حيث يواصل القادة السعي لإيجاد حلول دبلوماسية، بينما نفت موسكو وجود أي نية لغزو جارتها.

وشهدت الأسواق العالمية حالة من الاضطراب منذ الارتفاع الحاد لمعدل التضخم الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، ما دفع “جيمس بولارد” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى تأييد رفع الفائدة الأمريكية 1% بحلول بداية يوليو.

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.8% أو ما يعادل 9 نقاط تقريبًا ليصل إلى 460.9 نقطة، فيما سجل “كاك” الفرنسي انخفاضًا بنحو 2.3% (-159 نقطة) إلى 6852 نقطة.

وسجل “داكس” الألماني تراجعًا بنسبة 2% (-311 نقطة) ليصل إلى 15.113 ألف نقطة، فيما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 1.7% (-129 نقطة) عند 7531 نقطة