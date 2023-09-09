الأسهم الأوروبية تختتم الأسبوع على انخفاض

سجلت الأسهم الأوروبية خسائر أسبوعية رغم مكاسبها أمس الجمعة نتيجة قلق المستثمرين من تدهور التوقعات الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة، في وقت ينصب فيه التركيز على التحرك المحتمل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2% ليكسر سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام لكنه سجل انخفاضا بلغ 0.8 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم شركة إل.في.إم.إتش العملاقة للسلع الفاخرة 2.2% في أول مكسب في ثماني جلسات، مما رفع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بأعلى نسبة بلغت 1.1%.

وارتفع قطاع السفر والترفيه في أوروبا 1.4% بعد تراجعه خلال الجلسات الثلاث السابقة.

وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لضغوط هذا الأسبوع بعد أن غذت بيانات اقتصادية أمريكية متفائلة توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بينما أثارت بيانات ضعيفة من أوروبا والصين مخاوف بشأن مدى سلامة الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا الشهر ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير.