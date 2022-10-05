الأسهم الأوروبية تتنازل عن مكاسب 3 أيام وتنخفض الأربعاء

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية في أعقاب صعودها بأعلى من 5% خلال الجلسات الثلاثة السابقة على خلفية انحسار المخاوف بشأن وتيرة تشديد السياسات النقدية، إلى جانب ترقب المستثمرين لصدور عدد كبير من البيانات الإقليمية والأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.5 % بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

وسجل المؤشر يوم الثلاثاء أفضل أداء يومي منذ منتصف مارس بعد بيانات ضعيفة من قطاع التصنيع الأمريكي وتراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وقيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع، الأمر الذي جدد الآمال في أن البنوك المركزية على مستوى العالم يمكن أن تعلن ارتفاعات أقل لأسعار الفائدة في المستقبل.

وتتجه كل الأنظار حاليا إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب في كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، وبيانات الوظائف الأمريكية.

وتراجع مؤشرا قطاعي السيارات، والسفر والترفيه، بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما، في أكبر تراجع من بين المؤشرات الفرعية المدرجة على ستوكس 600.

ومن بين أسهم الشركات، ارتفاع سهم شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية المتعثرة بنسبة 2.9 % بعدما توصلت إلى اتفاقيات مع عشر من الشركات التي تؤجر لها الطائرات لتعديل شروط عقود الإيجار القائمة.