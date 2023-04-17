الأسهم الأوروبية تتنازل عن مكاسبها وتهبط الإثنين بقيادة القطاع المصرفي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطا في أعقاب 5 جلسات متتالية من المكاسب خلال تداولات اليوم الاثنين وقادت أسهم البنوك الهبوط، فيما تراجعت أسهم أشباه الموصلات بعدما أفاد تقرير بأن شركة تي.إس.إم.سي التايوانية، أكبر صانعة للرقائق في العالم، خفضت نظرتها المستقبلية للتكاليف السنوية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير بالقرب من أعلى مستوياته في عام، بينما أغلق المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية منخفضا 0.1 % ليبقى عند مستويات قريبة من ذروة 22 عاما حققها الأسبوع الماضي.

وهبط سهم شركة إيه.إس.إم.إل الأوروبية المصنعة للرقائق 4.0 %، ليقود الانخفاضات في مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع الذي تراجع 1.1%.

وقال تقرير نشرته صحيفة إيكونوميك ديلي نيوز التايوانية إن شركة تصنيع أشباه الموصلات (تي.إس.إم.سي) خفضت نظرتها المستقبلية للتكاليف في عام 2023.

وانخفضت أسهم شركات إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيمي كونداكتور وأيكسترون بين 0.9 % و3%.

وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا 1.4 بالمئة يوم الاثنين بعد أن أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع 4%.