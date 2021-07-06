بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتنازل عن مكاسبها الثلاثاء نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة

نزل المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.1 % بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، وسجلت أسهم شركات السيارات أكبر هبوط.
محمد عبد السند 12:07 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 12:07 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية عقب مكاسب على مدار ثلاث جلسات، إذ قوبلت قفزة لأسهم السلع بتداولات ضعيفة في آسيا وتراجعا مفاجئا للطلبات الصناعية في ألمانيا.

ونزل المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.1 % بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، وسجلت أسهم شركات السيارات أكبر هبوط.

وأظهرت بيانات أن الطلب على السلع ألمانية الصنع سجل أكبر هبوط منذ أول إغلاق في 2020 في مايو متضررا من طلب أضعف من دول خارج منطقة اليورو.

وقفز مؤشر قطاع النفط والغاز بنسبة 0.8 % مع صعود أسعار الخام لأعلى مستوياتها منذ 2018 عقب إلغاء محادثات أوبك.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء بفعل التضخم ومخاوف كورونا

وربح سهما “بي.بي” و”رويال داتش شل” المدرجان في بريطانيا نحو 1% لكل منهما.

تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية في مايو

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن الطلبيات على السلع الألمانية الصنع تراجعت بشكل غير متوقع في مايو متأثرة بضعف الطلب من دول خارج منطقة اليورو وقلة عقود السلع الرأسمالية والوسيطة.

وأظهرت بيانات نشرتها مكاتب الإحصاء الاتحادية أن طلبيات السلع الصناعية تراجعت 3.7 % على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

اقرأ أيضا  عمومية «مصر المقاصة» ترفض تعديل 4 مواد بالنظام الأساسي للشركة

وخالف هذا توقعات رويترز لارتفاع 1 % وجاء بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.2 % في أبريل.

أوبك تناقش تخفيف قيود الإنتاج

ويناقش وزراء “أوبك +” خيار تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس حتى ديسمبر، مع احتمال وجود شروط منفصلة للإمارات.

تتوقع منظمة “أوبك” حدوث عجز في المعروض النفطي بحلول شهر أغسطس ولبقية عام 2021 مع تعافي الاقتصادات من الوباء، مما يعني أن المنظمة وحلفائها سيكون لديهم فرصة لزيادة الإنتاج.

وتشير أحدث توقعات “أوبك” بشأن الطلب على خامها إلى أنه إذا ظلت مستويات الإنتاج كما هي، فإن إمدادات بلدان المنظمة ستقل عن مستوى الطلب المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في أغسطس، وسيتسع النقص إلى 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الرابع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

«التشخيص المتكاملة» تحدد مواعيد صرف أول أرباح بعد إدارجها في البورصة

رجب عزالدين 11:38 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

البورصة المصرية تُوقف التداول على 37 سهمًا بمستهل التعاملات لهبوطها بأكثر من 5%

أسماء السيد 11:06 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

تأكيداً لـ«المال».. تحالف يؤسس «منصة لايتهاوس» للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه

مصطفى طلعت 11:05 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

هبوط عنيف لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مصطفى طلعت 10:34 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

«فاروس» تتوقع ارتفاع مبيعات «مصر للألومنيوم» العام المالي الجاري بنسبة 17%

أسماء السيد 9:23 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

منصة «Nile Misr Healthcare» تنفذ 3 استحواذات بنهاية العام

أسماء السيد 9:11 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21