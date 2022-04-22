الأسهم الأوروبية تتراجع.. وشركات التجزئة والتكنولوجيا تقود الانخفاض

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا اليوم الجمعة مع تكثيف المتعاملين رهاناتهم على رفع سعر الفائدة بعد تصريحات تميل للتشديد من مسئولي بنوك مركزية، فيما تراجع سهما ساب الألمانية العملاقة للبرمجيات وكيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة بعد أن أعلنت الشركتان نتائج أعمال الربع الأول من العام، بحسب وكالة رويترز.

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.8 %

وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 % ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي في أكثر من أسبوعين، كما أنه في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي جيروم باول أمس الخميس إن زيادة الفائدة خمسين نقطة أساس “ستكون خيارا مطروحا” في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في الثالث والرابع من مايو.

جاء ذلك بعد تصريحات من نائب رئيس المركزي الأوروبي أيد فيها إنهاء برنامج شراء السندات في يوليو.

وتوقعت أسواق المال على هذا الأساس زيادة في سعر الفائدة من المركزي الأوروبي 80 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

مؤشرات القطاعات الفرعية الأوروبية تتراجع

وتراجعت مؤشرات القطاعات الفرعية الأوروبية كلها وقادت أسهم شركات التجزئة والتكنولوجيا الانخفاضات.

وهبط سهم كيرينج الفرنسية 5.3 % بعد أن أعلنت عن تراجع في مبيعات جوتشي بسبب إجراءات الإغلاق في الصين.

وتراجع سهم ساب الألمانية 2.9% بعد أن توقعت هبوطا في الإيرادات يصل إلى 300 مليون يورو بسبب تخارجها من روسيا.

المؤشر كاك الفرنسي يتراجع 1.1%

وتراجع المؤشر كاك الفرنسي 1.1 % قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد.

ودفعت أرباح قوية الأسهم الأوروبية للصعود إلى أعلى مستوياتها في شهرين أمس الخميس، في حين تفوقت الأسهم الفرنسية بفضل احتفاظ الرئيس إيمانويل ماكرون بتقدمه في استطلاعات الرأي قبل الجولة الثانية من الانتخابات التي تجرى يوم الأحد أمام منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

المؤشر كاك 40 الفرنسي يرتفع إلى أعلى مستوياته أمس

ووصل المؤشر كاك 40 الفرنسي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة قبل أن يغلق مرتفعا 1.4 % بفضل أداء ماكرون القوي في مناظرة مع لوبان أظهر استطلاع للرأي بعدها أن المشاهدين وجدوا أنه أكثر إقناعا ويستحق أن يصبح رئيسا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 %، وكان سهما نستله وإيه.بي.بي من بين أكبر الداعمين بعد أرباح كبيرة، بينما ارتفع سهم إل.في.إم.إتش المالكة للوي فيتون 1.7 % بعد أن قال رئيسها برنار أرنو إن آفاق الشركة لهذا العام “جيدة جدا حتى الآن”.

وحدت شركات التعدين من المكاسب إذ انخفضت أسهمها 2.3 %.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 نحو إنهاء الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.5 % ومحو خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت 0.3 %.