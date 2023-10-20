الأسهم الأوروبية تتراجع وتتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 3 شهور

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة وتتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في 3 شهور مع تزايد المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وارتفاع عوائد السندات الحكومية وصدور تقارير أرباح مخيبة للآمال للشركات دفعت المستثمرين للعزوف عن المخاطرة.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 7:06 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقتفيا أثر مؤشرات وول ستريت التي أغلقت على انخفاض خلال الليل.

وتراجع المؤشر ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع وقد تزيد الاضطرابات في الشرق الأوسط من حالة العزوف عن المخاطرة، وهو اتجاه مدفوع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وأعلنت لوريال عن ارتفاع سريع في مبيعات الربع الثالث مدعومة بالنمو في أوروبا، لكن نتائجها لم تحقق التوقعات بحدوث تعاف قوي في الصين، وتراجع سهم الشركة الفرنسية لمستحضرات التجميل نحو 3%.

وهوى سهم شركة هوسكفارنا السويدية لتصنيع معدات الحدائق 6.6 % بعد أن جاءت إيرادات الربع الثالث دون التوقعات.. وأدى تراجع السهمين إلى هبوط مؤشر السلع المنزلية في أوروبا 1.2 %، في حين تصدرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة الخسائر على المؤشر لتنخفض 1.5%.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم سيكا 2% بعد أن أعلنت شركة الكيماويات عن زيادة 5.6 بالمئة في المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.