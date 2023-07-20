الأسهم الأوروبية تتراجع مع استيعاب المستثمرين نتائج أعمال متباينة من الشركات

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الفتح، خلال جلسة تداولات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال متباينة أعلنتها الشركات في المنطقة، كما ضغطت نتائج مالية جاءت مخيِّبة للتوقعات من شركتين أمريكيتين عملاقتين هما نتفليكس وتسلا على المعنويات.

وهبط المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش.

وهبط سهما نتفليكس وتسلا المدرجان في فرانكفورت 8.2% و3.7% على الترتيب، بعد إعلانهما نتائج أعمال جاءت مخيِّبة للتوقعات، في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء.

لكن سهم ساب ارتفع 3.2%، بعد أن رفعت شركة الصناعات الدفاعية السويدية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية.

وهبط سهم فولفو 6.3% بعد أن أعلنت الشركة تراجعًا نسبته 54% في الإيرادات التشغيلية للربع الثاني، رغم توقعها طلبًا قويًّا على سياراتها.

ونزل سهم إلكترولوكس 10.7% بعد أن تحولت أكبر شركة لتصنيع الأجهزة المنزلية في أوروبا لتسجيل خسائر في الربع الثاني.

وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات الفرعية مع هبوط سهم شركة إيه.إس.إم.إل هولدينج لأشباه الموصلات 3%، مواصلًا خسائره، بعد أن أعلنت الشركة النتائج المالية، أمس الأربعاء.