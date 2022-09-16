الأسهم الأوروبية تتراجع في مستهل تعاملات الجمعة وسط تنامي مخاوف الركود

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعا خلال جلسة تداولات اليوم اللجمعة الصباحية، وسط تضرر معنويات المستثمرين بمخاوف الركود والتوقعات بقيام الإحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- برفع قوي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر” ستوكس 600″ لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 1% بعد لحظات من جرس الافتتاح، لتتجاوز تراجعاته هذا الأسبوع 2%.

وهبطت كافة مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية عند الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، وكانت أبرز الخسائر من نصيب قطاع السفر والترفيه.

وقال البنك الدولي في وقت متأخر من يوم الخميس إن الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو ركود، مع تعامل البنوك المركزية بحدة مع التضخم المرتفع، مما يزيد من حالة القلق السائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وهوت أسهم شركة الطاقة الألمانية المستوردة للغاز والمتعثرة يونيبر بنسبة 9.4 % إلى قاع المؤشر ستوكس 600، إذ تكافح لمواكبة التكاليف بعد وقف روسيا المفاجئ لخط أنابيب رئيسي لنقل الغاز الطبيعي في وقت سابق من الشهر الحالي.