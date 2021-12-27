بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع في تعاملات محدودة الإثنين مع تصاعد القلق من جائحة «كوفيد-19»

هبط المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2‭‭ ‬‬% بعد تباين الأسهم الآسيوية
محمد عبد السند 12:03 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 12:03 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في تعاملات محدودة بسبب عطلة عيد الميلاد يوم الإثنين مع تضرر الإقبال على المخاطرة بعد أن أدى المتحور أوميكرون إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19″ على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة0.2‭‭ ‬‬% بعد تباين الأسهم الآسيوية.

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وكانت أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا من أكبر الخاسرين على المؤشر في حين اتبعت أسهم شركات البترول أسعار النفط المتراجعة. وقادت قطاعات الرعاية الصحية والعقارات الارتفاعات.

وأغلقت بورصات بريطانيا وأستراليا وهونج كونج بسبب العطلة، في حين تستأنف البورصة الأمريكية عملها يوم الإثنين بعد عطلة يوم الجمعة.

وألغت رحلات الطيران على مستوى العالم أكثر من 4500 رحلة في موسم عطلة عيد الميلاد بسبب حالة الضبابية التي تحيط بانتشار بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

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وسجلت فرنسا معدل إصابات قياسيا بـ “كوفيد-19” الجعمة الماضية، مما دفع الحكومة لعقد اجتماع استثنائي يوم الإثنين قد يسفر عن فرض قيود جديدة. واستقر المؤشر كاك الفرنسي في التعاملات المبكرة.

وارتفع سهم شركة روش للأدوية بنسبة واحد بالمئة بعد أن قالت يوم الجمعة إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أجازت الاستخدام الطارئ لفحص منزلي سريع لـ “كوفيد-19” من إنتاجها يمكن استخدامه من سن 14 عاما.

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بقلم محمد عبد السند

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