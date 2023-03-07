الأسهم الأوروبية تتراجع في المستهل قبيل بدء شهادة رئيس المركزي الأمريكي بالكونجرس

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء وقادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع قبيل بدء شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالكونجرس، بينما تخلت أسهم شركات السلع الفاخرة عن مكاسبها بفعل بيانات صينية قاتمة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش مع هبوط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا، شديد التأثر بحركة أسعار الفائدة، بنسبة 0.8%.

وتحظى شهادة باول أمام الكونجرس، التي من المقرر أن تبدأ في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، باهتمام شديد إذ ستتضمن إشارات إلى خطوة المركزي الأمريكي التالية بخصوص أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات تجارية صينية انخفاض الصادرات والواردات في يناير وفبراير وهو ما يشير إلى استمرار الضعف في الطلب على منتجات البلاد.