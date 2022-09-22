الأسهم الأوروبية تتراجع في المستهل بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تراجع خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية، إذ قادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة التراجع تلك، بعد إعلان رفع سعر الفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، وإعلانه عن مزيد من جولات رفع إضافية في إطار مساعيه لخفض مستويات التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر” ستوكس 600″ بنسبة 1.5 % بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش كما خسر المؤشر داكس الألماني 1.8%. وهوت أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة بنسبة 2.6%.

وفي ختام اجتماعه الذي استمر يومين، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة، مع وجود فرصة بنسبة 21 % فقط لرفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في المستقبل.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 111.79 لأول مرة منذ أواسط العام الحالي.

وفي غضون ذلك، قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، إنه ينبغي مواصلة رفع أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، حتى في الوقت الذي تواجه فيه منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا.

وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1% قبل ما يُرجح أن يكون ثاني رفع كبير لسعر الفائدة من جانب بنك إنجلترا في وقت لاحق يوم الخميس.