الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع انتظار محضر الفيدرالي الأمريكي

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء؛ بعدما أظهرت البيانات الأخيرة المزيد من التباطؤ في اقتصاد الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهر مسح خاص نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر خلال يونيو، ما دفع أسهم قطاع التعدين للانخفاض.

وتتوجه الأنظار نحو محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يونيو سعيًا للتوصل لدلائل عن مسار الفائدة.

وانخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.44% عند 459 نقطة، في تمام الساعة 10:46 صباحًا بتوقيت القاهرة، بقيادة أسهم قطاع العقارات، والتعدين والتكنولوجيا.

كما تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.42% إلى 7488 نقطة، وكذلك “داكس 30” الألماني عند 0.57% عند 15947 نقطة، و”كاك 40” الفرنسي 0.44% عند 7337 نقطة.