بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع اليوم في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة

واصل المستثمرون تخفيض مراهناتهم الخطرة في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
أيمن عزام 9:06 م, الأثنين, 6 يناير 20 9:06 م, الأثنين, 6 يناير 20

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تراجعت الأسهم الأوروبية الإثنين بينما واصل المستثمرون تخفيض مراهناتهم الخطرة في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن أسهم شركة باندورا للمجوهرات صعدت بعد أن قالت الشركة إنها ستلبي مستهدفات البحث لعام 2019.

انتقام إيراني

وتعهدت إيران بالانتقام لمقتل قائد عسكري إيراني رفيع المستوى على يد الولايات المتحدة.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن سترد على أي هجوم انتقامي إيراني.

ستوكس أوربا 600

وهبط مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 0.4% لليوم الثاني على التوالي، وسجلت البورصات الألمانية والبريطانية أكبر خسائر في المنطقة.

تحركات قصيرة الأجل

وقال جاشوا ماهوني، المحلل في استراتيجيات السوق: “تتوفر احتمالية على أن الوضع الراهن لن يؤدي إلى الحرب ومن المحتمل لذلك أن  تحركات السوق ستكون قصيرة الأجل”.

وتابع: “لكن الأسواق ستستجيب سريعا على أية تعليقات أو تهديدات. ويعني هذا أن المكاسب الحالية التي حققتها الملاذات الآمنة مثل الذهب وخام البترول ستستمر”.

أسهم البترول

وتراجع المؤشر الأوروبي لأسهم البترول والغاز ليغلق على أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر تحت ضغط من صعود أسعار البترول، وأدى صعود أسعار البترول إلى تقليص أسهم الطيران.

شركات الطيران

وتراجع مؤشر SXTP الذي يتتبع أسهم شركات الطيران بنسبة 1.2%. وقادت الهبوط شركات طيران مثل الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت ولوفتهانزا وراين اير.

وهبطت أسهم شركة كوفيسترو الألمانية لتصنيع البوليمرات بنسبة 5% تحت ضغط من تقارير أشارت إلى صدور تعليقات سلبية على السهم من المضاربين.

الكيماويات

وهبطت أسهم شركات الكيماويات مما أدى لتراجع مؤشر SX4P بنسبة 0.9%.

شركة باندورا

وقفزت أسهم شركة باندورا بنسبة 12% بعد أن أظهرت نتائجها الأولية أنها ستلبي توقعات هامش ربحها ومبيعاتها لعام 2019.

ويؤشر هذا على إحراز تقدم على صعيد محاولات إصلاح الشركة وإنقاذها من عثرتها.

مؤشر الأطعمة

ونجح مؤشر SX3P  لأسهم الأطعمة والمشروبات في جنى بعض المكاسب، وانتعش مؤشر SXKP لأسهم الاتصالات ومؤشر SX60 لأسهم المرافق لحد التفوق على بقية المؤشرات مما يؤشر على تفضيل الأسهم الدفاعية.

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بقلم أيمن عزام

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