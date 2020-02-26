الأسهم الأوروبية تتراجع اليوم الأربعاء بفعل مخاوف تفشي فيروس كورونا

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، لتحلّق قريبًا من أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر، بعد أن تسبَّب الانتشار السريع لفيروس كورونا في تعميق مخاوف تفاقم تداعياته على النمو العالمي، بعد أن حذّرت بعض الشركات بشأن تراجع أرباحها.

تراجع الأسهم الأوروبية

وهبط مؤشر ستوكس 600 الاسترشادي بنسبة 2.6% ليسجل بذلك أول تراجع يستمر خمسة أيام منذ يوليو الماضي.

وتعرضت شركات السفر والخدمات المالية وأسهم شركات التكنولوجيا والكيماويات، لأكبر خسائر، وتراجعت بنسب تترواح بين 3 و4%.

وأصدر مسئولو الصحة في الولايات المتحدة تنبيهات تطالب الأمريكيين بالاستعداد للتفشي المجتمعي المحتمل لفيروس كورونا الذي ضرب الآن إسبانيا والعشرات من البلدان، بداية من كوريا الجنوبية حتى إيطاليا.

وتداول مؤشر ستوكس 600 بالقرب من مستوى 9.4% لما دون المستويات القياسية التي تم بلوغها، الأسبوع الماضي.

وتم، خلال جلسات التداول الأربع الماضية، خَسارة 3 تريليونات دولار من قيمة الأسهم العالمية.

وهبطت أسهم شركة دييجو البريطانية لصناعة المشروبات الروحية بنسبة 3%، بعد أن قدرت الشركة خسارتها نحو 200 مليون جنيه استرليني من أرباحها الواردة في تقارير عام 2020 المالي بسبب عدوى فيروس كورونا.

وقالت سيمونا جاباريني، خبيرة اقتصادات الأسواق لدى شركة كابتل إيكونومكس في لندن: “هذا جزء من عملية التقييم المستمرة لحجم العواقب الاقتصادية السيئة المحتملة حال انتقال الفيروس إلى بلدان أخرى”.

وتابعت: “كلما طالت فترة إغلاق الشركات كلما تزايدت احتمالية الإخفاق في استرجاع الإنتاج لمستوياته السابقة لأنها ستفلس وسيبدأ الناس ترك وظائفهم”.

خفض توقعات مبيعات دانون

وخفّضت شركة دانون توقعات مبيعات وهامش نموها بسبب انعدام اليقين في المناخ الاقتصادي وتفشي فيروس كورونا. وهبطت أسهم الشركة بنسبة 1.4%.

وهبط سهم شركة ريو تنتو العالمية للتعدين بنسبة 1.8%، بعد أن أشارت الشركة إلى أن العدوى ربما تخلق ظروفًا صعبة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأظهر أحدث البيانات أن الشركات الأوروبية سجلت تراجعًا بنسبة 1.2% في أرباحها، خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتسجل بذلك تراجع أكبر مقارنة بالتوقعات.

وسجلت شركة أي.اس.اس الدنماركية للخدمات أكبر تراجع على مؤشر ستوكس 600. وهبطت أسهم الشركة بنسبة 14%.