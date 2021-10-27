الأسهم الأوروبية تتراجع اليوم الأربعاء بقيادة شركات التعدين

تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات مرتفعة شبه قياسية، اليوم الأربعاء، وقادت أسهم شركات التعدين الخسائر بسبب مخاوف من التدخل الصيني، بينما تسببت نتائج متفاوتة للشركات واجتماع مقرر للبنك المركزي بإبقاء المستثمرين في حالة ترقب.

تراجع شركات التعدين

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تراجع نسبته 0.4% مسجلًا 474.04 نقطة، بعد أن اقترب من مستوى مرتفع قياسي، أمس الثلاثاء.

وقادت أسهم شركات التعدين الخسائر وتراجع مؤشر القطاع 1.9%، إذ أدى التدخل الصيني للتصدي للارتفاع الحاد بأسعار السلع إلى تضرر أسعار الفحم والمعادن.

كما تسببت موجة من النتائج المالية المتفاوتة للشركات في ضغوط على المؤشرات، وتراجع سهم دويتشه بنك 6.9% رغم إعلانه نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

وهوَت شركة الدفع الفرنسية وورلدلاين 15.9% متذيلة ستوكس 600 بسبب نتائج وتوقعات مخيبة للآمال.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني للأسهم القيادية 0.3%، بينما ارتفع مؤشر أسهم الشركات المتوسطة محلي التوجه قليلًا بعد أن أشارت الحكومة إلى تحسن في التوقعات الاقتصادية.

ويترقب المستثمرون حاليًّا اجتماعًا يُعقد، غدًا الخميس، للمركزي الأوروبي، حيث من المتوقع أن يبقى صانعو السياسات على أسعار الفائدة دون تغيير ويتصدون لتوقعات بزيادة التضخم.

ومن بين الأسهم الرابحة قفزت شركة سيب الفرنسية للأجهزة المنزلية 12.4% لتتصدر ستوكس 600 بعد إعلان نتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من التوقعات.

وارتفع سهم شنايدر إلكتريك للأجهزة الكهربائية 2.4% بعد إعلان نمو أكثر من المتوقع في العائدات الفصلية.

كما صعد سهم بوما الألمانية 3.6% بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات 2021 رغم تحذيرها من أن إغلاقًا في فيتنام واكتظاظ الموانئ ونقص الحاويات يضر سلاسل الإمداد.