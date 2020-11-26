بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس وسط تمديد فرض القيود العامة

تجتاح أوروبا موجة ثانية من فيروس كورونا
أيمن عزام 1:11 ص, الجمعة, 27 نوفمبر 20 1:11 ص, الجمعة, 27 نوفمبر 20

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تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في ختام تعاملات الخميس وسط تمديد فرض القيود العامة لمكافحة فيروس كورونا في ألمانيا وتوقع متشائم للنمو في بريطانيا.

وعاد تركيز المستثمرين لذلك  إلى الضرر الاقتصادي قصير الأجل الناجم عن جائحة كوفيد-19.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1 بالمئة حيث عوضت مكاسب في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية تراجع أسهم السيارات والطاقة.

تمديد فرض القيود العامة

تواصل موجة ثانية من فيروس كورونا مصحوبة بارتفاع معدلات الوفاة اجتياح أوروبا مما دفع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى معاودة فرض قيود صارمة.

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وتسبب هذا في توجيه ضربة إلى نشاط الأعمال مع استمرار إغلاق المطاعم والقاعات الرياضية والمتاجر.

ورغم ذلك فإن ستوكس 600 مازال في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري مسجل.

ويتوقع المشاركون في السوق وصول الأسهم الأوروبية إلى مستويات مرتفعة قياسية العام المقبل بعد نتائج واعدة لتجارب لقاحات أجرتها ثلاث شركات أدوية كبيرة.

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وكانت الأسهم البريطانية الأكثر تضررا ونزل المؤشر فايننشال تايمز 0.4 بالمئة.

وذلك بعد إعلان وزير الصحة مات هانكوك أن عدة مناطق من إنجلترا ستُجبر على الخضوع لأكثر فئات قيود مكافحة كوفيد-19 صرامة عندما ينتهي العزل العام في البلاد في الثاني من ديسمبر.

وفي ألمانيا، قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن البلاد ستواجه قيودا على الحياة العامة في المستقبل المنظور.

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المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

وأغلق المؤشر الألماني داكس مستقرا في حين تخلى المؤشر الفرنسي كاك 40 عن مكاسبه ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة بعدما أظهر مسح تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في عامين في نوفمبر.

وتراجع سهم أفيفا البريطانية للتأمين 0.2 بالمئة بعدما قالت إنها تتوقع دفع توزيعات أرباح عن العام 2020 تقل بمقدار الثلث عنها قبل الجائحة.

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بقلم أيمن عزام

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