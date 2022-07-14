الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس.. وانخفاض المؤشر الرئيسي في إيطاليا على خلفية المخاوف السياسية

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ارتفاع حادّ في معدل التضخم في الولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا واحدًا بالمئة مع تزايد خطر انهيار الحكومة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد انخفض بنسبة 1% خلال تداولات أمس الأربعاء بعدما أثارت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس التي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر.

وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي، وكذلك إلى زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي مع انخفاض اليورو إلى ما دون نقطة التكافؤ مقابل الدولار يوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر (إم.آي.بي) الإيطالي بعد أن قالت حركة خمس نجوم إنها لن تشارك في تصويت على الثقة في البرلمان، في وقت لاحق من يوم الخميس، في خطوة يُرجح أن تؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية بشكل حادّ، كما اتسع فارق العائد مع نظيراتها الألمانية.

من ناحية أخرى كان بنك إس.إي.بي السويدي وبيت الأزياء الألماني هوجو بوس وشركة الخدمات النفطية النرويجية آكر من بين أكبر الرابحين على المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بعد تحديثات إيجابية للأرباح.

وتراجع سهم شركة إريكسون السويدية لصناعة معدات الاتصالات 7.7% بعد إخفاقها في تحقيق توقعاتها للأرباح الأساسية.

التضخم في أمريكا هو الأعلى في 40 عامًا

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا بـ9.1% على أساس سنوي في حين توقع الخبراء صعوده بـ8.8% ليرتفع عن 8.6% المسجلة سابقًا ويسجل صعودًا قياسيًّا جديدًا هو الأعلى منذ 40 عامًا.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري ارتفاعًا بنسبة 1.3%، وتوقّع الخبراء أن يرتفع بـ1.1% عن شهر يونيو.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة)

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي عن شهر يونيو صعودًا بـ5.9%، وتوقّع الخبراء أن يرتفع بـ5.7% في شهر يونيو لينخفض عن الزيادة بـ 6.0% في شهر مايو الماضي.

فيما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري عن شهر يونيو مرتفعًا بـ0.7%، فيما توقّع الخبراء أن يرتفع بـ0.6%، كما ارتفع في شهر مايو الماضي.