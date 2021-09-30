بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس مع مخاوف تفشي متغير دلتا

التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو لا تزال محفوفة بالشكوك
أيمن عزام 9:49 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 9:49 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، لتسجل خسائر شهرية في سبتمبر الجاري مع مخاوف تفشي متغير دلتا ورصد آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية.

وأظهرت بيانات أن معدل التضخم في ألمانيا بلغ 4.1% في سبتمبر الجاري على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ بدء رصد السجلات المتسقة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1997.

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ورفعت بريطانيا قراءتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني من 4.8% إلى 5.5%، وسط توقعات محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” بتعافي الاقتصاد نحو مستويات ما قبل الجائحة في بداية 2022.

مخاوف تفشي متغير دلتا

وفي سياق منفصل، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” من أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو لا تزال محفوفة بالشكوك، مع تجدد إصابات “كورونا” وزيادة أسعار الطاقة.

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وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة هامشية بلغت 0.05% أو 0.2 نقطة ليسجل 454.8 نقطة، ليتراجع 3.4% في شهر سبتمبر الجاري وينهي موجة مكاسب شهرية استمرت 7 أشهر متتالية.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.3% (-21 نقطة) إلى 7086 نقطة.

 وهبط “داكس” الألماني بنحو 0.7% (-104 نقاط) عند 15.260 ألف نقطة.

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 وتراجع “كاك” الفرنسي 0.6% (-40 نقطة) مسجلًا 6520 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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